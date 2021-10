Confirma José Luis Pech aspiración por la gubernatura en 2022

El senador morenista José Luis Pech Varguez no esperó más y desde este día, deja en claro su intención de ir por la gubernatura en el 2022 con el siglado del partido al que ahora representa en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

Aunque inicialmente el legislador federal había convocado a los medios de comunicación para hablar de sus actividades legislativas, gestiones a favor del Estado y su informe de actividades a tres años del inicio de su periodo constitucional, terminó hablando de política.

En su intervención más directa sobre sus aspiraciones políticas dejó en claro, “yo me postulo, me postularé y buscaré estar, si me dan la oportunidad, y si no, seguiré mi trabajo legislativo; y si no, pues me dedicaré a mis negocios familiares”, dijo Pech Varguez.