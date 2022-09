Confirma Jorge Aguilar que regresa a laborar en el gobierno municipal

Tras su paso por diversos espacios en política, Jorge Aguilar Osorio asegura que regresará de nueva cuenta a laborar en el Ayuntamiento Benito Juárez y, se sumará a las labores que le indique la alcaldesa interina. Ana Patricia Peralta de la Peña, expresó tras anunciar que su regreso a la Comuna será ya en los próximos días.

Aguilar Osorio, quien se ha desempeñado como Secretario General del Ayuntamiento en Benito Juárez con la gobernadora electa, Mara Lezama Espinosa y, más tarde fue nombrado Coordinador General de Asesores del gobierno municipal, confirmó la versión de su regreso al gobierno municipal que encabezará Peralta de la Peña em breve.

El mismo Aguilar Osorio señaló, “sí, sí me incorporaría de nueva cuenta al Ayuntamiento Benito Juárez en cuanto se me den las instrucciones para hacerlo”, aunque dijo que aún no se han realizado las valoraciones respecto a su labor por parte de la gobernadora electa y la presidenta municipal suplente.