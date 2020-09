Confirma Dario Flota cero recortes a promoción turística de Quintana Roo.

La reducción del presupuesto anunciado por la Federación es un duro golpe a la reactivación económico, y por eso habrá que ser eficientes y privilegiar hacia donde reditúe más, manifestó Darío Flota Ocampo, director general del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ).

Al respecto explicó que el gobernador Carlos Joaquín González lanzó la consigna que la promoción turística es importante para el destino y es por eso que no se espera un recorte para esto, pero sí hay recortes en viajes, ferias y eventos para no afectar la promoción. “Hemos recortado el presupuesto en viajes, ferias y eventos que no vamos hacer, pero la parte de promoción no se va afectar”, indicó.

Respecto a la reactivación ejemplificó el caso de Suiza, que no forma parte de la Comunidad Europea, y que sacó a México de la lista de restricciones a viajar por lo que a partir del 3 de octubre inicia una operación semanal de Zurich a Cancún a través de la línea Edelweiss y de acuerdo con la demanda, la incrementaría a dos a la semana, en noviembre.

“Francia tiene un vuelo de Air France también el 3 de octubre, pero en este caso hay que esperar, pues su confirmación depende de sus autoridades”, comentó el entrevistado para el noticiero del Canal 10 y auguró cosas positivas para la temporada decembrina, porque septiembre siempre había sido el mes más malo, pero esta vez no.

“Vamos a tener de aquí, a fin de año, un incremento constante en ocupación hasta llegar al 60 por ciento, actualmente debemos estar arriba del 40 y seguiremos con un incremento paulatino semanal”, comentó.

Señaló que el aeropuerto nunca cerró y hubo aerolíneas que mantuvieron operación y con días de apenas cinco a 10 vuelos diarios, por lo que actualmente el Aeropuerto de Cancún mantiene arriba de 100 llegadas al día, el 60 por ciento nacional y lo demás de Estados Unidos.

