Confirma Abelar Cámara delincuencia organizada al interior del Sindicato de Taxistas

La mañana de este jueves, Erasmo Abelar Cámara, dirigente del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, llegó con choferes pertenecientes al gremio para sostener una reunión con personal de la Fiscalía General del Estado, el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) y del Ayuntamiento de Benito Juárez para pedir seguridad, luego de las ejecuciones que se han presentado en menos de una semana, por lo que confirmó a medios de comunicación que existe delincuencia organizada dentro de la gremio.

La reunión que sostuvo Erasmo Abelar Cámara y funcionarios municipales y estatales, se organizó debido a los hecho de ejecuciones de taxistas en la que va de esta semana en Cancún, donde se han dejado cartulinas y mantas amenazando a los choferes de ejecutarlos si continúan laborando después de las 9 de la noche.

Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo pidió a las autoridades protección para sus choferes

Taxistas piden seguridad ante ejecuciones en Cancún

El dirigente del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, dijo antes de ingresar a la reunión que no es justo que por ahí se manejen cartulinas donde no permiten que trabajemos después de las 10, el sindicato y no es posible que la delincuencia quiera llegar e imponer tiempos de trabajos para todos los compañeros.

Erasmo Abelar Cámara, aclaró que si hay delincuencia organizada dentro del Sindicato, pero, por lo que se ha presentado una disminución de trabajadores, quienes por temor a ser ejecutados han dejado de laborar por las noches en el municipio.

Erasmo Abelar Cámara aseguró que hay delincuencia organizada en el sindicato

“Hay delincuentes que se disfrazan de taxistas para delinquir, y crear inseguridad en el municipio de Benito Juárez”, indicó.

Abelar Cámara aseguró que en lo que va del año según sus estadísticas sólo van 3 casos de choferes del Sindicato y dos de ellos si se han confirmado como ejecuciones por la delincuencia, estos trabajadores del volante se encontraban trabajando en su horario normal a plena luz del día.

Te recomendamos leer: Taxistas de Cancún con miedo de trabajar por presuntas amenazas

Taxistas exigieron frenar la violencia que se ha desatado contra ellos por la delincuencia organizada

Al término de la reunión, el dirigente del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, agregó que se acordó con los funcionarios estatales y municipales mantener vigilancia constante en sitios específicos de taxis, de lo contrario si continúan las ejecuciones de miembros del gremio tendrán que ejercer la justicia por su propia mano.