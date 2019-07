Confirma AMLO que no se trató de secuestro en Cancún sino conflicto de socios, los trabajadores ya fueron rescatados

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera habló sobre el caso de Cancún, donde se registró una posible privación ilegal de la libertad a 27 personas que trabajaban en un Call Center en Cancún.

Sobre el tema el mandatario federal sostuvo que tiene información de las autoridades de Quintana Roo que le informaron que aun investigan el caso pero que han detectado que se trata de un conflicto entre socios de un call center y que no se considera un secuestro por grupos delictivos, sino diferencias entre dos organizaciones, sin embargo, desaprobó este tipo de prácticas de involucrar a empleados en conflicto entre socios.

“Parece que es un conflicto entre dos grupos, todavía no se puede hablar de secuestro en el sentido de que sean bandas criminales, sino de dos grupos que tienen alguna actividad y que están en disputa, no se considera que haya secuestro en el sentido conocido, sino que son diferencias entre dos organizaciones, no se necesariamente criminales de acuerdo a lo que me informar. Claro que no son métodos adecuados para dirimir diferencias”, sostuvo Andrés Manuel López Obrador.

Minutos después de las 9:30 de este martes, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SPP), Jesús Alberto Capella Ibarra, confirmó través de su cuenta oficial de Twitter que los trabajadores del call center que fueron víctimas de privación de la libertad fueron rescatadas con vida.

Capella Ibarra sostuvo que será la Fiscalía General del Estado (FGE) quien dará un informe detallado del caso y también felicitó los esfuerzos de la autoridad investigadora.

YA FUERON RESCATADAS en buen estado de salud 25 personas privadas de la libertad. Nuestro reconocimiento a la Fiscalía de Justicia del Estado y a las corporaciones que participaron. Más tarde la Fiscalia dará detalles. — Alberto Capella (@kpya) July 3, 2019

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ante el caso iniciaron la carpeta de investigación relacionado con los hechos ocurridos en avenida Santa Fe ubicados en la supermanzana 524 de Cancún, por la posible privación ilegal de la libertad en contra de 27 personas.

La autoridad confirmó que personas desconocidas llegaron a bordo de dos camionetas tipo Van a la zona de los hechos, sitio donde se encuentra una oficina que realiza servicios para la venta de espacios vacacionales a través de un call center y salieron del lugar con los empleados sin que presenciara señales de violencia o armas de fuego, sin embargo, hasta este momento se desconoce el paradero de los trabajadores.

De acuerdo con la Fiscalía de Quintana Roo, las indagatorias señalan a través de una de las líneas de investigación que se trata de diferencias entre dos únicos socios por la falta de pago y maltrato laboral entre los empleados y uno de los socios de quien se retiraron hace 15 días