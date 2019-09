Confían empresarios que reabran proyecto Malecón Tajamar

Ninguno de los empresarios que tiene inversiones en el sitio conocido como Malecón Tajamar, ha solicitado la indemnización de los recursos, pues confían en que el proyecto sea reabierto para continuar con los trabajos de construcción.

De acuerdo con Miguel Ángel Lemus Mateos, uno de los socios que tiene acciones invertidas en el proyecto, manifestó que el pago de dichas indemnizaciones es la opción, pues lo único que ellos quieren es continuar con el desarrollo inmobiliario que ahí se planteó desde hace un par de años.



“No creo que la opción sea indemnización, la única opción que nosotros vemos es el desarrollo sostenible y sustentable de un proyecto como lo es Malecón Tajamar. Ningún empresario ha solicitado por la vía jurídica su indemnización y eso quiere decir que ellos todavía confían y esperan que la justicia prevalezca”, señaló Miguel Ángel Lemus.



Aseguró que dicho proyecto debe continuar porque es una inversión que generará no sólo miles de empleos, sino también impulsaría la economía del estado, aun cuando la naturaleza esté de por medio.



“Es a favor de todos los habitantes de Cancún, no nada más de los desarrolladores porque un desarrollador es el que toma la iniciativa, se endeuda, saca las licencias, los permisos, paga impuestos, pero lo que genera es economía, riqueza, trabajo, empleo”, manifestó el entrevistado.



Expuso que Tajamar carece de un análisis completo, pues el sitio ya no es un área natural protegida, sino un área urbana que se encuentra, incluso, dentro del Plan de Desarrollo Urbano del municipio.

Por su parte, Alejandro Varela Arrellano, director jurídico del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), reafirmó lo dicho por Lemus y señaló que hasta el momento ningún empresario ha solicitado recursos como indemnización.



Respecto a continuar con los trabajos de construcción, el funcionario explicó que la sentencia que ellos recibieron fue hacia la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que ellos (Fonatur) no pueden decidir sobre los permisos en el predio.



“La sentencia que nosotros recibimos obliga a Semarnat a no emitir ninguna manifestación de impacto de nada. La sentencia es hacia Semarnat que nos puede afectar a nosotros, sí, pero es algo que todavía no sabemos”, expuso.

Finalmente explicó que el predio cuenta con un seguro de daños, por lo que ahora se encuentran en tratos con los aseguradores para poder llevar a cabo la reestructuración de la infraestructura.



“Estamos ahorita analizando los número de qué alcance cubrimos con el seguro, advertimos que la infraestructura urbana: cableado, luminarias, creo que hasta algunas alcantarillas se llevaron para vender y estamos en la reclamación con el seguro, estamos obligados a restablecer la infraestructura y pues estamos a la espera de los ajustadores”, dijo.