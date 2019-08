Condena DAS violación de mujer abordo de Taxi en Cancún; sindicato calla

Mientras que el Sindicato de Taxistas, Andrés Quintana Roo, calla sobre el caso de violación de una mujer que se registró durante la madrugada de este vierne en la ciudad de Cancún, la organización, Derechos Sexualidades y Autonomías (DAS) condenó los hechos y exigió a las autoridades hagan su trabajo.

De acuerdo con Vanessa González Rizzo, integrante de la organización y representante en el estado de equidad de género ciudadanía, trabajo y familia, durante 2017, se registraron ocho casos de violación diarias en Quintana Roo, por lo que aseguró que las políticas públicas en materia de género han sido mal aplicadas.

“Por supuesto que condenamos estos hechos, exigimos que se investigue hasta sus últimas consecuencias y que la justicia se lleve a cabo. Deben tratar de tener la efectividad en los programas sociales para disminuir la violencia dirigida hacia las mujeres”, manifestó la activista.

Señaló que la descomposición social que se vive no sólo en México, sino en Quintana Roo, afecta mucho a las mujeres, por lo que no aplicar la justicia en casos como estos, es una clara invitación a que continúen cometiéndose.

“Tenemos una descomposición social en el país y en el estado que nos está lacerando mucho, particularmente a las mujeres y que no haya justicia es una invitación a que estos crímenes vuelvan a repetirse”, puntualizó.

No obstante, aseguró que el problema mayor recae en la falta de capacitación que existe entre los funcionarios encargados de hacer valer la ley.

“De nada sirve que existan políticas públicas si quienes son los encargados de aplicarlas no lo hacen por una falta de capacitación. Lo que sucedió hoy fue la acomulación de una serie de fallas que se han visto, pero no se hace nada y no podemos seguir permitiéndolo”, añadió.

Por su parte, el Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo se ha limitado a emitir un pronunciamiento al respecto, a pesar de que la víctima señaló directamente que en la unidad 8861, fue en la que huyeron los responsables.