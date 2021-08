En el marco del Día Nacional del Bombero, se llevó a cabo el Torneo Inter-Bases de Desafío y Habilidades Bomberiles 2021 en Cancún, el cual tiene como objetivo, reconocer la labor que realizan las y los bomberos del municipio Benito Juárez, así como seleccionar a los mejores que representarán a este destino en la competencia nacional.

Este evento dio inicio a las 9:00 horas de este domingo y concluyó a las 13:00 horas, donde 30 bomberos, entre hombre y mujeres, participaron en un circuito con diferentes pruebas y el que lo hiciera en menor tiempo, será el ganador, en está actividad solo habrán tres ganadores, pues solo hay tres premios, sin embargo para tener un lugar en la nacional, pueden más de cinco.

La lluvia complicó el circuito

Concursan bomberos para representar a Cancún en competencia nacional

En entrevista con una de las competidoras, de nombre Fátima Guadalupe, de 20 años de edad y quien lleva apenas 3 meses en la corporación, detalló que se le hizo difícil el circuito al final, pues cayó una fuerte lluvia, que provocó humedad, calor, bochorno, entre otras cosas.

“Es la primera vez que participo, se me hizo muy complicado el proceso de entrenamiento, es muy cansado y pesado, me siento bien al haber terminado el circuito, al principio pensé que todo iba a estar fácil, porque estaba seco el piso, no había agua, pero al final cayó la lluvia y se complicó todo, más en la parte de jalar el muñeco, me faltaron fuerzas, espero que si quede entre los mejores para representar a Cancún, estoy ansiosa”, dijo.

En este sentido, el elemento con 12 años de experiencia, Daniel Valverde, relató que también se le complicó, porque no se preparó y de igual modo la parte donde se le complicó fue en jalar el muñeco.

“Me siento muy bien el participar, sin embargo no me preparé, ni entrené, pero hice mi lucha para competir, nos afectó la lluvia, por el vapor que salía de piso asfáltico, se me hizo un poco difícil ya al final, creo que la parte o la prueba más difícil fue el jalar el muñeco, fue donde casi ya no tenía aire. No creo quedar entre los mejores, es la verdad”, señaló.

Por otra parte, el Lic. Aquileo Cervantes Alvares, Coordinador Operativo del Heroico Cuerpo de Bomberos, detalló que fueron tres categorías, libre, master y femenil, además de que todo el evento se llevó a cabo con normalidad y sin que haya algún accidente durante la competencia, pero recalcó que por el momento no puede revelar los nombres de los ganadores, eso será mañana lunes 23 de agosto.

“Los resultados se darán mañana, junto con los reconocimientos, además tendremos un desayuno especial”, enfatizó.

Por último, agradeció a toda la ciudadanía, así como a los familiares de los bomberos por asistir, “tuvimos a muchos familiares y ciudadanos que vinieron al evento y nos estuvieron apoyando con las porras y de igual manera estuvieron cumpliendo con el protocolo de la sana distancia y el cubrebocas. En septiembre se viene el evento nacional, allí pondremos el nombre de Cancún en alto”, concluyó.

