Concluye exitosa campaña de vacunación en Playa del Carmen.

Luego de descartar que hayan existido reacciones adversas en las mascotas inmunizadas Ángelo Vázquez, médico veterinario del Centro de Bienestar Animal (Cebiam), descartó que se hayan presentado reacciones adversas y confirmó que se inmunizaron 14 mil 146 mascotas en la campaña de vacunación de una semana en Playa del Carmen.

Y es que con un total de 14 mil 146 dosis aplicadas a igual número de mascotas entre perros y gatos en Playa del Carmen los trabajadores y voluntarios del Centro de Bienestar Animal concluyeron la semana de vacunación antirrábica, comentó Ángelo Vázquez, médico veterinario del Centro de Bienestar Animal (Cebiam).

“Es bien importante recalcar que nosotros somos parte, entre la instancia que nos proporciona las vacunas y el ciudadano, en un inicio se nos proporcionaron 12 mil 200 vacunas y tuvimos acceso a 6 mil más, todas las vacunas se distribuyeron en los puntos, obviamente hay colonias que les dimos más dosis por la cantidad de perritos o la afluencia que regularmente o en campañas pasadas hemos tenido”, comentó.

Explicó que para atender el mayor número de mascotas se optó por enviar más dosis a aquellos sitios que presentan un alto número de perros y gatos y descartó que haya existido algún reporte de efectos secundarios en Playa del Carmen.

“No hay efectos secundarios de ningún tipo reportados, vuelvo a insistir, es una parte bien importante que hay que tomar en cuenta, siempre nosotros desde un inicio hacemos hincapié en no llevar perritos enfermos o a partir de cierta edad empezar a llevarlos, no llevar hembras gestantes, lactantes precisamente para no agudizar problemas que clínicamente traigan los chaparritos”, explicó.

Finalmente el especialista descartó reacciones adversas en las mascotas vacunadas, y explicó que aún permanecen 1500 unidades que serán aplicadas en mascotas, perros y gatos, de la zona rural de Solidaridad.

