Concluye con éxito la caravana de promoción turística

Durante cuatro días, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) ha llevado a cabo una caravana en las ciudades de Querétaro, León, Aguascalientes, Guadalajara y Monterrey con la participación de las asociaciones de hoteles de Riviera Maya, Isla Cozumel, Chetumal y Bacalar, además de parques y hoteles de Cancún, Isla Mujeres y Riviera Maya, para dar a conocer los servicios de las diferentes aerolíneas.

Esta caravana se realizó del 24 al 28 de octubre y logró convocar a un total de 358 agentes a quienes se les dotó de información sobre la amplia oferta turística de cada uno de los destinos del estado, como opciones de hospedaje, parques temáticos y actividades de esparcimiento, que puedan transmitir a sus clientes.

Por su parte Volaris presentó las opciones de vuelos que tiene desde las ciudades que integraron esta caravana hacia el aeropuerto de Cancún, así como las oportunidades que hay de volar a Chetumal, Isla de Cozumel y Cancún desde Ciudad de México.

Quintana Roo estuvo presente

En cuanto al sector turístico de Quintana Roo, se contó con la participación de las empresas: Seadust Cancun Family Resort, The Top Connections, Aloft Cancún, Palace Resorts, Princess Hotels, Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún, Haven Riviera Cancún, The Reef Resorts & Spa, RCD Hotels, Grupo Xcaret, El Cid Resorts y The Westin Cozumel.

La buena asistencia de los agentes de viajes de cada uno de los estados deja la puerta abierta para seguir colaborando en conjunto con la aerolínea Volairs y el CPTQ.

