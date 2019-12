Con números rojos cerrarán los constructores de Quintana Roo

El líder estatal de la CMIC, Miguel Villanueva García, afirmó que cerrarán 2019 con números rojos, en especial en la zona sur del Estado, ya que sólo se concretó el 70 por ciento de la obra pública proyectada para este año.

Consideró como “negativo” el cierre del actual ejercicio fiscal, toda vez que también enfrentan retraso en el pago de obras licitadas y ya iniciadas.

“Estamos atorados en cuestión de la obra pública, porque no hay que olvidar que, en el sur del Estado, entre el 85 y el 90 por ciento de las empresas constructoras están dedicadas a la obra pública porque prácticamente la obra privada es nula”, explicó.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), capítulo Quintana Roo, detalló que en el año se registró la falta de ministración de recursos.

En este sentido, dejó en claro que la falta puntual de pago fue tanto por parte del Gobierno Federal como de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, lo que provoco un cierre económico muy por debajo de lo estimado.

“Se han licitado obras, pero no se han podido liberar los anticipos o si en algunas obras se liberan los recursos no se ha podido cobrar el resto, esto nos preocupa potencialmente por que el hecho que estén en una obra y no fluyan los recursos la encarece más y es un problema”, agregó.

Lamentó que al menos el 50 por ciento de estas obras ejecutadas desde las dependencias federales, hayan sido asignadas de manera directa o sin licitaciones claras para los constructores de Quintana Roo, lo que afecta no sólo la economía de sus empresas, sino del circulante de capital en general.

