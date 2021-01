Con mitin rechazan morenistas de Playa del Carmen alianza con PVEM o PT.

Tras la decisión nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de ir en alianza en las diputaciones federales en algunos puntos del país, morenistas de Playa del Carmen rechazaron de manera tajante cualquier alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) y no contender juntos en las elecciones del seis del junio en Quintana Roo.

En una manifestación pacífica que se llevó a cabo en la plaza cívica 28 de Julio, simpatizantes de Morena afirmaron que el Partido Verde Ecologista de México considerado el partido rémora del “niño verde”, Jorge Emilio, no representa ni el tres por ciento del electorado en la entidad.

Los morenistas afirmaron que el Partido Verde también conocido como “partido satélite” solo busca cobijo en Morena para no perder su registro en las próximas elecciones y mantener vivo a Jorge Emilio Martínez, -denunciaron- quien “se ha mantenido en el poder gracias a las alianzas con otros partidos políticos corruptos que solo han llevado al Estado a la desgracia y al fracaso”.

Repudian morenistas a Laura Beristain

En la conferencia de prensa que ofrecieron esta mañana en un conocido café de Playa del Carmen, Quintana Roo, previo a la manifestación y donde estuvo encabezado por Luz Elena Muñoz y quienes se consideran morenistas fundadores, manifestaron que no necesitan de otros partidos para lograr el triunfo y rescatar a Solidaridad que se encuentra en manos rapaces y voraces de los hermanos Beristain.

Afirmaron que no aceptarán las alianzas con el PVEM y PT porque no representan votos y no cumplen con los principios que marca Morena en el país y Quintana Roo, así mismo indicaron que los candidatos a las presidencias municipales participarán sin alianzas y confiaron en ganar las elecciones el seis de junio, “porque en Solidaridad quieren un verdadero cambio, con candidatos honestos y que hayan vivido por siempre en Playa del Carmen”, coincidieron. La Verdad Noticias

Recordaron que la actual presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain pertenece al Partido del Trabajo y no es de Morena, es por eso que ahora buscarán a un candidato que represente a los morenistas y que cumpla con los principios de no traicionar al pueblo.

Finalmente, los manifestantes hicieron un llamado a su dirigente nacional Mario Delgado para que escuche la voluntad ciudadana y no acepte las alianzas, “Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

