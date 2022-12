Con más policías, reforzarán seguridad en Quintana Roo

La contratación de 250 elementos y la adquisición de nuevas patrullas, equipamiento y cámaras de vigilancia, son parte de las inversiones que realizará la Secretaría de Seguridad Pública en Quintana Roo el próximo año, informó su titular Rubén Oyarvide Pedrero.

“Todo ya está solicitado, sólo estoy esperando a que me den luz verde para iniciar. Las estrategias de seguridad, planes y operativos ya están listos. Pretendo que cada año el número de policías aumente, al menos 250 cada año”, dijo.

Con más policías, reforzarán seguridad en Quintana Roo

Los nuevos elementos serán distribuidos principalmente en el norte de Quintana Roo, donde se concentran los principales destinos turísticos, aunque no será descuidada la zona sur, donde está asentada la zona maya, la más pobre y vulnerable del estado, a la que el gobierno de Mara Lezama le ha puesto mayor atención.

“Entre lo nuevo, están las cámaras de videovigilancia que tendrá cada patrulla de la Policía Estatal, pero es lo mismo, aún no me autorizan cuantos, por eso no puedo adelantar mucho, lo cierto es que esta administración apuesta más en seguridad”, destacó.

Cancún, reforzado

Con más policías, reforzarán seguridad en Quintana Roo

Oyarvide confirmó que Cancún ya tiene autorizada la contratación de 150 policías municipales más, cantidad que había sido solicitada cuando él era el titular de la corporación municipal, y ya se hizo otra nueva solicitud para otros 150 agentes, que todavía están pendiente.

“Ya está la autorización de 150 nuevos policías en Cancún, que es la cantidad que solicité cuando estaba al mando, ya se hizo otra nueva solicitud para otros 150 más, se estima que cada año también sea esa cantidad”, dijo.

Aumentan presupuesto

Con más policías, reforzarán seguridad en Quintana Roo

De hecho, para 2023 el presupuesto destinado a seguridad pública aumentará 180 millones de pesos en Cancún, el principal destino turístico de Quintana Roo que este año batió récords de visitantes al contabilizar más de 30 millones en el aeropuerto internacional.

La regidora Alma Elena Reynoso Zambrano, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, afirmó que se revisaron con lupa las necesidades de Cancún, como la contratación de más policías operativos, por lo que se autorizó el incremento presupuestal para 150 nuevos elementos.

“Ya es una realidad también la compra de equipo. Con este aumento se comprarán las herramientas para los policías. No sólo es exigir, es darle el fortalecimiento y las herramientas a cada uno de ellos”, dijo.

El presupuesto también permitirá que el próximo año se modernicen las instalaciones de Seguridad Pública, así como la Academia de Policía en la que cada elemento es capacitado.

“La agrupación canina es sumamente importante y había estado en el olvido, pues ya se va a retomar y, también lo que quiero decir, es que desde mi comisión le daremos seguimiento y transparencia”, agregó.

QUINTANA ROO CUMPLE CON LA ONU

Con más policías, reforzarán seguridad en Quintana Roo

Existe un Modelo Óptimo de la Función Policial que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por cada mil habitantes debe haber 1.8 policías.

Quintana Roo tiene un excedente del 22 por ciento, si se toma en cuenta que más de cinco mil 200 policías están en operación en los 11 municipios.

Las cifras aumentan todavía más con la presencia de las fuerzas federales, que suman unos 5 mil 826 efectivos en Quintana Roo.

Datos oficiales del gobierno de México, dadas a conocer por el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, revelan que tan sólo la Guardia Nacional tiene 2 mil 450 elementos activos operando en Quintana Roo.

Sumando a las fuerzas de los tres niveles de gobierno da un total de 11 mil 868 elementosactivos en campo, con lo que se ha reforzado la seguridad de todo el estado.

ELEMENTOS ACTIVOS

Policías municipales: 3,271

Policías estatales: 1,513

Policías de Investigación Estatal: 1,028

Custodia Estatal: 230

Secretaría de Marina: 1,750

Ejército Mexicano: 1,626

Guardia Nacional: 2,450

TOTAL: 11,868

Fuente: Semar