Con gran vocación de trabajo Quintana Roo celebra 43 años: Carlos Joaquín Redacción / La Verdad Noticias. El cambio ya comenzó, está aquí con nosotros y no es propiedad del gobierno, no es propiedad de un grupo, no es propiedad de una persona. Es de todos los quintanarroenses que tenemos derecho a vivir mejor, a más y mejores oportunidades; y yo les pido que no aflojemos, no nos demos por vencidos, ratifiquemos nuestra convicción de cambiar”, señaló el gobernador Carlos Joaquín durante la sesión solemne con motivo del 43 Aniversario de la Conversión de Territorio Federal a Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Ante la máxima tribuna del Estado, Carlos Joaquín reiteró que ser quintanarroense significa ser libertario, justiciero y trabajador; ésas son premisas históricas, ésos son los valores sobre los que construimos nuestros sueños y fundamos nuestras aspiraciones, por ello no escuchemos las voces de aquellos que nos quieren desanimar, que quieren seguir teniendo impunidad porque ni siquiera tienen la vergüenza de hacer autocrítica de lo que han hecho en el pasado. Carlos Joaquín enfatizó que se ha demostrado que hay una sola manera de hacer política: trabajar, trabajar y trabajar.

“Hay una sola manera de celebrar el aniversario de nuestro estado: trabajando y trabajando” comentó.

“A partir del cambio que esperamos sea para siempre, en Quintana Roo ningún poder quedará subordinado a otro y todos serán garantes de los derechos ciudadanos de la naturaleza de las instituciones y de la integridad y soberanía del Estado.” “En este aniversario debemos refrendar que somos depositarios de las peticiones arropadas mayoritariamente por los ciudadanos del último proceso electoral. La primera es proseguir sin titubeos la ruta de la transición democrática, aboliendo todos los reductos del autoritarismo. Lo más urgente es el restablecimiento de la seguridad pública, la disminución de la desigualdad social y el abatimiento de la corrupción y la impunidad”, dijo.

El gobernador Carlos Joaquín agradeció a todos los quintanarroenses por todo lo que han realizado en estos 43 años y por todo lo que están dispuestos a seguir haciendo para construir un estado mucho más justo, equitativo, solidario y en franco desarrollo. El jefe del Ejecutivo estatal dijo: