Con el manejo honesto de los recursos hay más servicios de salud: Carlos Joaquín

El gobernador Carlos Joaquín refrendó hoy su compromiso de transparencia y honestidad en el manejo de los recursos para seguir avanzando en acercar a la gente los servicios de salud de calidad, para que más familias, tanto del norte como del sur, puedan vivir mejor.

"Ha sido siempre una prioridad el tema de la salud, ha sido siempre una búsqueda lograr la eficiencia en los servicios de salud que prestamos para abatir los rezagos y disminuir la desigualdad. Sin salud, prácticamente nada podríamos hacer y juntos hemos logrado tener avances", explicó Carlos Joaquín.

La Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo cuenta con mil 380 doctoras y doctores que dan servicio en 168 centros de salud, 17 Unidades de Especialidades Médicas (UNEMES) y 16 unidades móviles para la atención en el primer nivel.

Actualmente, laboran más de siete mill 900 personas en el cuidado de la salud de la población, incluyendo al personal de enfermería, psicología, trabajo social, químicos, nutriólogos, entre otros.

En el marco de los festejos del Día del Médico, el gobernador reconoció la trayectoria de mujeres y hombres médicos y destacó su creatividad y esfuerzo para acercar los servicios de salud a los pacientes para que se curen o para prevenir alguna enfermedad.

La secretaria de Salud Alejandra Aguirre Crespo felicitó a la comunidad médica y destacó que, gracias a su compromiso, Quintana Roo se ubicó en el primer lugar de la tabla nacional en el Programa Promoción a la Salud y Determinantes Sociales y el tercer lugar por el desempeño exitoso del Laboratorio Estatal de Salud, y obtuvo una distinción por el desempeño en el Programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género.

Con 15 años de servicio en el área médica y 16 de vivir en Quintana Roo, la doctora Lidia Eliderh Analco Navarrete, de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 de Felipe Carrillo Puerto, destacó la importancia de los programas "Médico en Tu casa" y "Caravanas de la salud", principalmente para las comunidades mayas.

"Las 'Caravanas de la salud' son el plus, llegan a las comunidades donde no pueden llegar los médicos y el programa 'Médico en tu casa' es muy importante, no sólo por la atención a quienes no tienen este servicio, sino también porque los compañeros nos pueden reportar cuando encuentran a un niño que le falta una vacuna. Veo el avance en Quintana Roo, realmente no teníamos esos servicios y medicamentos, y ahora ya los tenemos", expresó.

Guilbert Fernando Canto Massa, médico adscrito del Hospital Materno Infantil, con 40 años de servicio, mencionó que la doctora Alejandra Aguirre y el gobernador Carlos Joaquín han dado impulso a la salud, principalmente en la prevención de enfermedades por vacunación.

Durante el acto, fueron reconocidos la doctora Lidia Elideth Analco Navarrete y los médicos Marco Antonio Castillo Galindo, Tomás de los Ángeles Sandoval, Guilbert Fernando Canto Massa, Miguel Ángel Martínez Farfán, Víctor Hugo Serna González y Francisco Jesús Rivera Aguilar.

En el evento, estuvieron presentes, el presidente municipal de Othón P. Blanco Otoniel Segovia; los doctores Arturo Arcos, Ezequiel Aguilar, Ulises Ricardo Escamilla y Roberto Perea: directores de los hospitales de Chetumal, Infantil Morelos, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, respectivamente.

Asistieron también el médico cirujano David Rodríguez Martínez, representante de la 34 Zona Militar; Marcos Pacheco, representante de la Décimo Primera Zona Naval; Sonia Elías Coral, encargada del despacho de la delegación del ISSSTE, así como presidentes de colegios y asociaciones médicas del estado de Quintana Roo, entre otros.