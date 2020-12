Con depresión viven las personas recién diagnosticadas con VIH en Cancún

Entre tabúes y depresión viven las personas diagnosticadas con VIH en Cancún

Vivir con VIH es difícil desde el momento en que las personas se enteran de su condición, pues incluso no presentando alteraciones en la salud o desarrollar sida, el hecho de saberse infectado es impactante para las personas porque existe un miedo al rechazo de la sociedad y de la familia, tanto hombres como mujeres comienzan un proceso que los puede debilitar mentalmente, por lo que incluso hace falta tomar terapias para procesar la situación.

El Coordinador General de ConCiencia LGBT+ MX, y activista reconocido en Cancún, Miguel Ángel Dzib Miss, comentó en exclusiva para La Verdad Noticias, que ser diagnosticado como portadoras de VIH, es un tema tabú debido a que la sociedad no está informada al respecto, sin embargo ser seropositivos no es una sentencia, pues los tratamientos correctos mantienen a la personas en estado intrasferible o sea que no pueden contagiar.

VIH también afecta la paz mental de las personas

“Sí existe tabú, sobre todo porque aún es un tema que no llega a todas las poblaciones y se sigue visualizando como una infección exclusiva de la comunidad gay lo cual no es así, para muchas personas seropositivas compartir su diagnóstico y experiencia es complicado por el rechazo social, sin embargo hay que hacer énfasis que actualmente la adherencia les lleva a ser indetectables y por lo tanto ser indetectable es igual a ser intransferible”.

Por años se ha estigmatizado a la comunidad LGBT como los portadores del VIH, siendo que esta información es errónea, pues la enfermedad esta presente en hombres y mujeres de cualquier genero u orientación sexual, y bajar la guardia por estas falsas creencias pone en riesgo a la población al creer que por su preferencia sexual no se podrá infectar.

“El proceso para generar resiliencia, es distinto para cada persona, ya que compartir el diagnóstico y experiencia es complicado por la sociedad aún toma el tema de VIH y SIDA como tabú, se sigue viviendo rechazo social así como una absurda visión que es una infección propia de la comunidad gay y es claro que está condición está presente en toda población, género, identidad y orientación sexual”, dijo Dzib Mass.

Muchas personas prefieren ocultar su estado de salud a su familia

La depresión tras saberse infectado de VIH debe tratarse

¿Qué compromisos cumplió AMLO durante estos dos años de Gobierno? Síguenos en Google News y mantente informado.

Sin embargo otro apoyo importante es la ayuda psicológica, necesaria para que las personas puedan procesar su estado de salud y entender los procesos que conlleva, incluso en la ciudad existen asociaciones que apoyan a las personas que en la mayoría de los casos sufre incluso de depresión.

Noticias de Cancún

Más notas de Quintana Roo AQUÍ

“Es importante resaltar que que en Cancún hay asociaciones civiles que apoyan con la orientación y contención psicológica ya que la depresión es uno de los factores que se viven al conocer el diagnóstico positivo, el estigma del tema agranda la necesidad de guardar el diagnóstico y no mencionarlo en muchos casos ni con la familia”, señaló Miguel Ángel Dzib Miss.