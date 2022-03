Con barreras artesanales intentan frenar sargazo en Mahahual.

Empresarios de Mahahual afirmaron que, ante la tardanza de las autoridades, ya colocaron barreras artesanales para intentar frenar la arribazón de sargazo, que representa una mala imagen para los turistas que ya arriban por la Semana Santa a la Costa Maya.

Cuestionaron que la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) no ponga las barreras sargaceras en Mahahual justo cuando empieza a llegar los visitantes en la temporada que representará un respiro económico.

En este contexto, el hotelero Primo Medina Martínez, destacó que, tal como ocurre desde hace ocho años, los propios empresarios se ha visto obligados a colocar barreras artesanales para intentar contener la arribazón de sargazo.

Estamos trabajando duro para mantener nuestras playas limpias… pero por nuestra propia cuenta estamos colocando barreras artesanales. De las barreras que año con año nos coloca la Marina hasta ahorita no vemos nada.

Comentó que la versión que han escuchado es que la SEMAR las colocará hasta finales de marzo, pero sin que exista una fecha específica.

¿Qué fecha de marzo? no sabemos y otra cosa que dicen los amigos empresarios es que o ponen barreras para todos o no nos ponen a nadie, porque nunca han puesto barreras completas y las andan poniendo en lugares donde no se ameritan.