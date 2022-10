Con amenazas, taxistas reclaman el control en Cancún

El sindicato “Andrés Quintana Roo” se quiere apropiar del transporte público nocturno de Cancún y, con amenazas y agresiones, baja a los pasajeros que utilizan los servicios de las rutas 5, 17 y 44 en la Plaza Las Américas. También les cierran el paso a los camiones para que no puedan salir.

De 10 de la noche a 5 de la mañana, los taxistas del sindicato realizan rondines en caravanas de 20 unidades y se pelean con los transportistas que pertenecen a empresas como Turicun o Autocar, para impedirles que suban pasaje. El objetivo es que los usuarios tengan que usar, a fuerzas, sus taxis.

Los afectados son trabajadores que salen de noche y que deben ir a descansar a casa, a veces a colonias alejadas como Villas Otoch Paraíso o Cielo Nuevo, cuyo trayecto en camión les cuesta 10 pesos, en comparación con los 150 pesos que les cobran los taxistas de la franja verde.

El domingo pasado, los taxistas gritonearon y bajaron a los pasajeros de una unidad de la ruta 44 en el paradero de Las Américas, confirmó Juan, un chofer que ha visto el mismo problema en otras rutas.

"Ha habido compañeros a quienes nos han amenazado, tanto de la ruta 5 como de la 17 y a propios compañeros de la ruta 44. Los de las rutas 17 y 5 ya tienen cerca de tres meses que los comenzaron a amenazar y son los que primero dejaron de salir a sus horarios; en esta ruta tendrá 15 días", dijo.

Expuso que los horarios en los que amenaza este grupo varían. Primero fue en la madrugada, a las 4:00, y después a la 1:00. Ahora atacan desde las 10 de la noche.

"Todos tenemos derecho a llevar dinero a la casa, pero no de esa forma en la que no sólo afectan a los choferes, sino también al usuario", dijo.

Les toman fotos

Las amenazas no sólo se limitan a gritos o insultos, sino también a tomarles fotografías tanto a los conductores como a las unidades, so pena de que si insisten en subir gente de madrugada les irá mal.

"Ya he recibido amenazas. Me dijeron que no podía cargar en ese horario a partir de las 4:30 o 5:00 de la mañana. Me dijeron que si continúo me van a reportar el camión y tomaron fotos y también el número de placas, pero pues no se sabe con quién te reportan", dijo Roberto, otro chofer.

Las empresas afectadas refirieron que tan sólo por día 25 mil usuarios se ven afectados por esta situación y obliga a tomar precauciones, como Leonardo, chofer de la ruta 17, quien tuvo que cambiarse al turno de la mañana porque en las noches ha sido amenazado.

"Ahora estoy en el turno matutino por lo mismo que no salía ya para los gastos del camión y que era una moneda al aire no saber cuándo llegarían a amenazarte estos taxistas, que además tienen un líder", aseguró.

Las rutas 5, 17 y 44 son las que ofrecen el servicio las 24 horas, para la cobertura de los trabajadores nocturnos.

Los encapsularon y no los dejaron partir

El fin de semana se repitió el problema en el paradero de la plaza Las Américas. Operadores de Autocar y Turicun solicitaron la ayuda de la policía municipal, luego de que una caravana de taxistas bloqueó el paso y dejó encapsulados a varios camiones.

A través de mensajes de WhatsApp, un operador de Autocar pidió auxilio para salir del paradero, luego de que los taxistas lo bloquearan y amenazaran con bajarlo a golpes.

En uno de los mensajes, el chofer mencionó que ya había solicitado ayuda a la policía preventiva, pero le dijeron que no era de su competencia, sino del Instituto de Movilidad, por lo que le recomendaron llamar a esa área.

Los taxistas le dijeron que después de las 10 de la noche ya no podrían prestar servicio a las colonias. La situación poco a poco se fue tornando más tensa y poco a poco arribaron más taxistas quienes cercaron el camión. Esta situación provocó conatos de violencia entre los dos grupos.

FGE investigará el caso

Tras la denuncia por amenazas en contra de operadores del transporte público, el fiscal general del estado, Óscar Montes de Oca, informó que iniciarán las investigaciones para atender cada uno de los casos.

Dijo que se enteró a raíz de las denuncias expuestas por el representante de una de las concesionarias y ofreció revisar muy bien la situación.

“Vamos a revisarlo bien y, si hay una banda dedicada a esto, seguramente será atacada y van a ser procesada”, dijo el fiscal.

Recalcó que es muy importante la denuncia para que se puedan formular las estrategias. Señaló que, así como el programa que implementan con la Canirac, en el que hay agentes encubiertos en los restaurantes, se podría incluir también en las concesionarias del transporte público.

“Así como con la Canirac tiene el programa, así queremos llevarlo a todos los gremios para que haya una denuncia. Una vez se presente la denuncia, estableceremos estrategias con el grupo de coordinación para la paz y seguridad”, dijo.

Sobre los agentes encubiertos, reiteró que han funcionado al cien por ciento, por ello invitó a la ciudadanía y a empresarios a perder el miedo y denunciar. “El agente encubierto se convierte en testigo, se convierte en el que va actuar contra el delincuente”, aseguró.

¿Qué está pasando en Cancún?

Los taxistas del sindicato “Andrés Quintana Roo” quieren tener el control del servicio de transporte. Múltiples han sido los zafarranchos encabezados por este grupo en el Aeropuerto Internacional, donde no permiten la operación de los taxis de aplicación, como Uber y DiDi. El mismo problema ocurre en centros comerciales o en lugares que estén cerca de sitios de taxis. Si un Uber va a recoger a un lugar a un pasajero y es descubierto, los taxistas le toman fotos al auto y a las placas y lo “boletinan” o simplemente lo corren con amenazas y agresiones.

