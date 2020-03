Con EMOTIVO mensaje doctor en Cancún pide QUEDARSE EN CASA

Ante el problema de salud en México por la pandemia del coronavirus y el riesgo que implica actualmente ante el riesgo de contagios masivos, un doctor en Cancún a través de un emotivo mensaje difundido en las redes sociales acompañado por una imagen donde se le puede ver agotado tomando un descanso, pidió a los habitantes de la ciudad quedarse en sus casas, para ayudar a los todos los médicos, además de enfermeras, quienes están diariamente en los hospitales atendiendo los casos del Covid-19.

En la fotografía que acompaña esta publicación se puede apreciar al galeno sentando en una silla, dándose un breve respiro, utilizando su equipo de protección para atender a los pacientes diagnosticados con coronavirus.

Médico en Cancún pide quedarse en casa

Dentro del texto este doctor de Cancún señala que labora en dos nosocomios, uno de ellos es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el otro es privado, además de tener una maestría en administración en servicios de salud, motivo por el cual asegura tener las credenciales para pedirle a los ciudadanos quedarse en sus casas.

Actualmente el Quintana Roo se registrados 44 casos positivos de coronavirus, teniendo una muerte por el Covid-19 en el Hospital General de Cancún.

Te dejamos el texto original escrito por el doctor:

“Gente. Rara vez uso este medio para expresarme. Quizá algunos no lo sepan, pero soy médico, especialista en medicina de urgencias, y estudié una maestría en administración de servicios de salud. Vivo en Cancún donde tengo dos trabajos, uno en el IMSS y otro en un hospital privado. Se de lo que les estoy hablando. Por favor, por favor, por favor, por ustedes, por mi, por mi familia... QUÉDENSE EN SUS CASAS. agradezco de corazón a quienes nos desean bien a mi y a mi familia (mi compañera de vida también es urgencióloga). Sin embargo, aunque reconozco que la imagen busca llamar la atención, mi publicación no busca que se nos agradezca o reconozca por cumplir con una responsabilidad que asumimos hace muchos años cuando elegimos a qué dedicarnos. El mensaje, no lo pierdan de vista, es que ESTO ES REAL Y SERÁ DEVASTADOR PARA TODOS SI LA GENTE QUE PUEDE NO SE QUEDA EN SU CASA”, (sic).