Compró un celular por 300 pesos y era de Bianca Alexis, ahora está detenido en Cancún

Por medio de las redes sociales se ha dado a conocer uno de los casos más oscuros que ha ocurrido en Cancún, y es el del joven Alí N. Quien el pasado 10 de noviembre compró un celular de alta gama que resultó ser de Bianca Alexis, la joven de 19 años que fue asesinada y que ha provocado las movilizaciones masivas más importantes en la historia de Quintana Roo.

Este importante caso cuenta la historia desde la versión de la familia del actual implicado en el caso de Alexis, y las redes sociales han replicado la historia que fue contada por las personas más allegadas a Ali, que en este momento está siendo investigado por las autoridades debido a que en su poder tenía el celular de Bianca Alexis.

Actualmente Alí está detenido

Según unas capturas de pantalla expuestas en redes sociales por parte de la actual pareja sentimental de Alí, revelan que este joven adquirió un celular de la marca Huawei modelo Y7 Pro, valuado actualmente en 4 mil pesos a tan solo 300 pesos mexicanos, sin saberlo, la compra más cara que realizó en su corta vida pues supuestamente es investigado por encubrimiento en el caso de Bianca Alexis.

Lo que circula en redes:

El pasado 14 de Noviembre del presente año en un horario de 3 o 4 de la madrugada fueron varias camionetas sin placas, con agentes vestidos de civil y armados, irrumpieron con violencia en el domicilio de la Sm.252 Cerrada, Monte Famara, en Vista Real, forzando la reja y después rompiendo la puerta y accediendo al domicilio de Ali Jael y hacerle una detención con lujo de violencia, golpeándolo y haciendo destrozo en dicho domicilio obligándolo a golpes, acusándolo de feminicidio, ya que el poseía un celular que coincidía con las características del celular de la víctima.

Vecinos se percatan de los hechos ocurridos y dan aviso a sus familiares a las 6 de la mañana. En ese momento sus familiares comienzan una búsqueda en la Fiscalia, PGR, Ministerio publico, en los hospitales y cruz roja y nadie daba razón de Ali Jael.

Bianca Alexis se ha vuelto un símbolo en Cancún

El domicilio de Ali Jael había quedado acordonado hasta que se decidió poner una denuncia por la desaparicion del chico Ali Jael y ya habían pasado más de 10 horas de los hechos ocurridos y es en ese momento cuando la Fiscalia General del Estado notifica al familiar de su detención por el caso de un hecho de feminicidio de Bianca "Alexis".

Interrogaron a Ali Jae, sin tener un abogado, por ejemplo. Cabe mencionar que en dicha detención los agentes y/o autoridades los que hayan sido nunca le leyeron sus derechos, además que fue violentado y amenazado, la fiscalia lo interrogó sin antes esperar a que el tuviera un defensor.

El declara que efectivamente tenia un celular que coincidían con las características de la víctima pero que lo había obtenido de una compra a un compañero de su mismo trabajo el dia martes 10 de noviembre del año en curso.

Capturas de la conversación de la compra del teléfono

Su compañero de trabajo le preguntó primero que si se lo podia desbloquear, a lo que él e dijo que no, aparte el celular tenia humedad, en ese momento su compañero decidió venderle el equipo ya que Ali Jael tiene conocimientos básicos en reparacion de celulares y el accede a comprárselo por la cantidad de 300 pesos.

La fiscalia no facilitó datos precisos sobre la detención a sus familiares. Le pusieron un abogado particular sin que nadie lo contratara, le tomaron muestras de sangre, no lo pusieron en la carpeta de investigación, le hicieron una audiencia ante un juez con el Fiscal y con un abogado defensor de la víctima y el abogado que supuestamentamente le contrataron.

Esta audiencia no le fue notificado a sus familiares, así como tampoco avisaron a su familia que lo trasladaron al Cereso. Sus familiares le llevaron alimentos a la Fiscalia General del Estado y les comentaron que no había ningún detenido con dicho nombre (Ali Jael).

Ali decidió quedarse con el celular

Después de insistir les dicen que ya lo habían dejado libre el dia lunes por la mañana, a lo que los familiares se niegan a creer y empiezan a buscar al supuesto liberado.

Por un celular de 300 pesos ahora vive una pesadilla en Cancún

Nuevamente les informan que ya lo habían trasladado al Cereso, a partir de ese momento sus familiares empiezan a movilizarse y recabar datos, ya que no cuentan con un abogado particular por motivos economicos y deciden pedir un abogado de oficio.

Para el sábado 21 de Noviembre le hicieron su segunda audiencia y en la segunda audiencia lo acusan de encubrimiento por no tomar las medidas necesarias para la compra de dicho celular. Cabe mencionar que Ali Jael no tenía conocimiento del origen de dicho celular, su único error fue comprar un celular que cualquiera pudo haber comprado, a lo que un fiscal y el abogado contrario piden no dejarlo en libertad y la juez accede en esta audiencia.

