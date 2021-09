Este día, luego de citar a más de una decena de medios de comunicación para una manifestación pacífica a las afueras de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo por el caso de tres menores de edad desaparecidas en la ciudad de Cancún, fue cancelada de último momento por los mismos familiares; los motivos se desconocen con exactitud.

De acuerdo con Cintia Paula Ardón, madre de Vanessa Alesandra Cal Ardon, quien habló ante los medios de comunicación, afirma que la cancelación de éste movimiento pacífico fue una decisión de todos los familiares, incluyendo ella, además de que agradece el apoyo completo de la FGE que le ha dado a ella y la mamá de las dos hermanas que también desaparecieron, Chelsea Schiavon Cardoso, de 13 años y Britany Lizeth Schiavon Cardoso, de 15 años de edad.

Madre no quiso dar más detalles

Completo apoyo de la FGE en caso de tres menores desaparecidas en Cancún

“Los avances que tiene la fiscalía son buenos, pero por el momento no podemos decir mucho para no entorpecer las investigaciones, lo único que podemos decir es que ellas podrían estar con vida y bien, agradecemos a las autoridades porque en todo momento nos están apoyando en este caso; nuestras hijas llevan más de cuatro días desaparecidas”, dijo la madre con desesperación y ojos llorosos.

Recordemos que las tres muchachitas desaparecieron el pasado jueves 2 de septiembre en Mi Plaza Héroes en la Supermanzana 215 de Cancún, cuando fueron a comer, luego de que sus madres les dieron permiso para salir, supuestamente fueron vistas con un sujeto vestido de gorra y con tatuaje en uno de sus brazos, presuntamente él es el responsable de raptarlas.

La madre de Vanessa, volvió a descartar que este hecho haya sido alguna broma de mal gusto de las menores, pues ellas no recibieron esa educación, “no es una travesura, a ellas no se les dio una educación así, no son de salir muy tarde, ni de llegar muy de noche a casa, no son niñas que toman, fuman, nunca se han salido de casa sin permiso”, argumentó.

Estuvieron presentes colectivos feministas

Por último, es de mencionar que en esta concentración no solo acudieron los seres queridos de las jovencitas antes citadas, sino también colectivos feministas, así como del Colectivo Verdad, Memoria, y Justicia Quintana Roo, en representación de dichos colectivo estuvo, Diana Miarmontes, de Resistensia Sorora y Diana Rivero, madre de la joven que lleva desaparecida más de un año y seis meses.

