Completan entrega de libros de texto gratuito en Quintana Roo

El proceso de entrega-recepción de más de medio millón de libros de texto gratuito, ha quedado completado por parte de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), luego de los atrasos que hubiera por parte de la dependencia a nivel Federal.

Carlos Gorocica Moreno, subsecretario de la SEQ en la zona norte del estado, detalló que para esta parte del estado, se destinaron alrededor de 326 libros, los cuales terminaron de ser repartidos durante el fin de semana pasado en el municipio de Cozumel.

“Hasta la semana pasada, nosotros teníamos en puerta la entrega de más de 326 mil libros, aquí en la zona norte y el fin de semana se surtió Cozumel con lo que faltaba y estimo que el día de hoy ya debimos haber cubierto la meta”, aseguró el funcionario en entrevista.

Respecto a los atrasos que se tuvieron en este proceso, Gorocica Moreno explicó que esto se debió a la nueva forma de trabajo de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg).

“Fue un tema que se dio del nuevo formato que está implementando Conaliteg con una nueva dirección general, obviamente, hubo ajustes que tuvieron que hacer, lo cual implicó que algunos estados como el nuestro, sobre todo si están retirados se retrasara la llegada”, apuntó.

No obstante, el funcionario mencionó que dichos atrasos no ocasionaron ningún tipo de atrasos en los estudiantes, quienes no dejaron de trabajar, a pesar de que no contaban con el material de los libros, aseguró.

Por otro lado, el funcionario explicó que van a solicitar un 3% de libros extras para cualquier tipo de incremento en la plantilla que se presente en el estado, aunque de no necesitarlos, la dependencia explicó que los devolverían a otros a estados con más demandan.