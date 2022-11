Cómo un pastor evangélico se peleó con los aluxes

Como una batalla espiritual, de otro planeta, así recuerda el pastor evangélico Fredy Cocón el encuentro que tuvo con los aluxes para que le devolvieran a un niño de su congregación.

“Mi familia y los hermanos que asisten a nuestra iglesia, Arroyo de Dios, logramos conseguir un terreno grande en el poblado de Francisco May, porque los cultos se hacían en nuestra casa, en el segundo nivel, pero crecimos y necesitábamos más espacio”, relata, a manera de preámbulo.

Esto fue a principios del año, cuando comenzaron a quitar maleza y rocas del predio de 16 x 30 metros donde construirían su templo.

“Íbamos todos los sábados y a veces un rato los domingos, nos reuníamos para ir a desyerbar y quitar todas las piedras. Recuerdo que, a dos semanas de adquirir el terreno, la congregación y yo vimos una especie de choza pequeña, casi en medio del predio, pensamos que era de alguna persona que murió en el lugar, así decidimos quitarla”, relata.

Eso fue, exactamente, a las 10 de la mañana del sábado 22 de enero. Entre ellos estaba Eduardo, de 10 años. Más tarde, a las 7 de la tarde, cuando la oscuridad se estaba asomando, preguntaron por el pequeño, nadie sabía dónde estaba y, al gritar su nombre, tampoco contestaba.

El pastor no se quedó con los brazos cruzados y pidió a toda su congregación orar, pero nunca sospechó que el motivo era otro.

“Los lugareños nos preguntaron si habíamos retirado una casita, porque era casa de los aluxes. Nosotros respondimos que sí, entonces nos comentaron que posiblemente ellos perdieron a Eduardito”, recuerda el pastor, quien llevó aceite de oliva para purificar el terreno, mientras los demás oraron durante horas y recorrieron la zona, pero cayó la noche y no había señal del niño.

“Estábamos a punto de retirarnos para denunciar a las autoridades, porque allí casi no hay señal, cuando oí una voz que me dijo que me quedara y que repitiera palabras, dirigiéndome a demonios, espíritus inmundos, mientras la congregación seguía buscando”, dice.

Pero el pastor se enfocó en lo que mejor sabía hacer: orar. Así que repitió algunos pasajes bíblicos y gritó:

“En el nombre de mi Señor Jesucristo, les ordeno que dejen a Eduardo, que dejen este terreno, porque es del Señor, no tienen poder sobre sus hijos, ni mucho menos sobre esta tierra. Ya fueron vencidos en la cruz del calvario y por ese poder que viene de Dios, suéltenlo”.

Él dice que en varias ocasiones le aventaron rocas y ramas, pero no cedió ni abrió los ojos y continuó orando. Imaginaba que eran ataques del enemigo para que se rindiera, pero “al final Dios es el que tiene la última palabra y tiene poder sobre ellos”.

“Al amanecer, creo como 6 de la mañana, la mamá de Eduardito gritó fuerte ‘aquí está, aquí está’, pero antes de abrir los ojos, terminé mi oración y di toda la gloria a Dios, me levanté y me dirigí con la mamá y vi que el niño estaba como si apenas estuviera naciendo, él no sabía qué pasó”.

El pastor cree que fue una prueba y que Dios lo permitió, “tal vez para aumentar nuestra fe y afirmarnos más, porque todo tiene un propósito”. Desde ese momento llamó a la congregación a no tener miedo a esos demonios “que se disfrazan de aluxes”.

Hoy, la construcción de la iglesia está en un 80 por ciento y la gente no ha pasado por algo similar. Se prevé que el templo esté listo a principios del 2023.

ALUXES, SEGÚN LOS MAYAS

Son pequeños individuos que toman actitudes según el trato que reciban, pues si una persona se interna en su territorio y pronuncia groserías u ofensas hacia ellos o en el sitio, le enviarán a través del viento alguna enfermedad, conocida en los pueblos mayas como “mal aire”, fiebres y delirios.

Estos seres se les aparecen principalmente a los niños, juegan con ellos y en ocasiones los raptan para convertirlos en curanderos divinos, según la creencia de los antepasados mayas.

Una de las maneras para pedir permiso a los aluxes es construirles una casa, una choza o darles de comer, así, ellos dejarán a los seres humanos trabajar la tierra, construir o realizar un proyecto en algún terreno.

El origen

Se cree que los dioses dejaron incompletas a unas criaturas pequeñas y les advirtieron que no debían escapar del Cielo, pues si les daba la luz del Sol se convertirían en piedra. Pero llegó la noche y se escaparon. Fue tanto su entusiasmo que no se dieron cuenta de que amanecía y no pudieron regresar, así que corrieron para esconderse.

Noche tras noche comenzaron a construir las pirámides para acercarse al Cielo, pero un día salió el Sol y quedaron convertidos en piedra. Los dioses decidieron ayudarlos y hacer que, por lo menos, durante la noche revivieran. Desde entonces, las noches en la selva son ruidosas, con risas y cantos de los aluxes.