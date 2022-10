¿Cómo hacer un negocio exitoso desde cero?

Lo que empezó hace cuatro años como un mix de ideas entre cuatro amigos, hoy se ha convertido en Rocca Cinco, uno los restaurantes de comida italiana más destacados de Cancún.

A pesar del éxito que ha alcanzado, Stefano Salinas, director operativo y uno de los cuatro socios de este restaurante, asegura que no ha sido un camino fácil, pero con perseverancia y un buen plan de negocios todo se puede lograr.

La propuesta de abrir un restaurante entre amigos siempre estuvo sobre la mesa, pero en conjunto lograron aterrizar el concepto y las adecuaciones, tanto en el diseño del local como del menú.

“A mí siempre me apasionó el ámbito restaurantero, mi mamá fue mesera por mucho tiempo, entonces yo crecí en este ámbito y mi sueño siempre fue abrir mi propio restaurante. Sólo tenía la propuesta del menú, se los presenté y me siguieron”, recuerda.

La inversión

El primer paso siempre es el más difícil, sobre todo en el aspecto económico, pues es una inversión a la que muchas personas tienen miedo de enfrentarse; a pesar de ello, siempre hay alternativas que pueden jugar a favor.

Este fue uno de los principales factores a los que el grupo de amigos se enfrentó durante los primeros meses, donde tuvieron que pedir préstamos y vender algunas cosas para seguir con el desarrollo del proyecto.

“Teníamos pensado que montar el restaurante iba a costar 200 mil pesos, acordamos que cada quien pondría 50 mil, pero vivíamos en una ignorancia porque creíamos que las mesas y sillas nos iban a salir en 200 pesos. Cuando vimos que los 200 mil pesos se acabaron, nos dimos cuenta de que no había marcha atrás y tuvimos que buscar otras alternativas”.

A pesar de tener una cantidad reunida de dinero, aún era insuficiente para continuar con el proyecto. Una de las alternativas era pedir un préstamo bancario, pero a sus 20 años, ninguno de los socios contaba con el historial crediticio para solicitarlo, así que recurrieron a otro tipo de respaldo.

“Si no tienes la solvencia económica o el apoyo de tu familia o conocidos, el poder levantar el capital para el negocio es la parte más difícil. Afortunadamente, en ese entonces, mis socios tenían un conocido que prestaba dinero. Estuvimos endeudados por casi un año con esta persona, pero se logró, pues hubo buena respuesta por los comensales”.

Uniendo fortalezas

Cuando se trabaja en equipo, siempre es importante definir las funciones de cada integrante con base en sus fortalezas y debilidades, pues esto permite que las propuestas individuales fluyan y aporten al proyecto.

“Lo que nos ha ayudado bastantes es que cada quien sabe qué hacer y hasta dónde llegar, es decir, sabíamos que, aparte de ser amigos, era muy buena idea ser socios porque cada quien tiene un punto fuerte y un punto débil. Aunque a mí no me pudiera gustar lo que hiciera mi socio, que es experto en arquitectura, sabía que él es experto y no intervenía en sus propuestas”.

Redes sociales: herramienta vital

Una vez en pie, el proyecto necesita de la difusión entre el mercado objetivo al que se desea llegar, pero ante la falta de experiencia y presupuesto, la herramienta clave para Rocca Cinco en sus inicios fue la técnica “de boca en boca”.

“Tuvimos la suerte de que éramos cuatro personas que tenían grupos de amigos, quienes también tenían otros grupos de amigos, nosotros mismos inconscientemente fuimos buscando el mercado que tenemos y que sólo llegó a nosotros. Chavos entre 18 y 35 años que quieren lo mismo, ir a convivir a un restaurante con buen ambiente”.

Con el paso del tiempo y ante la necesidad de un crecimiento acelerado, los socios debieron recurrir a una agencia de publicidad que les reguló la actividad y difusión en las redes sociales.

“Encontramos una empresa que en ese entonces no era tan grande como lo es ahora, se llaman BWE Agency, y fue una suerte mutua el encontrarnos, porque ambos estábamos en un proceso de crecimiento, en el que nos adaptamos muy bien y hasta la fecha son ellos los que llevan nuestras redes sociales”.

Hoy en día es muy importante un buen manejo de redes sociales, tanto Instagram, Facebook, Twitter, y TikTok, pues es la visibilización de todo, sin embargo, el boca a boca es la mejor herramienta que un emprendedor pueda tener.

“Si quieres apresurar tu crecimiento o seguir en tendencia, debes sí o sí tener una buena visualización en redes sociales”.

Checa estas recomendaciones

Antes de emprender, ten muy en claro qué es lo que quieres lograr y a qué clientes potenciales quieres llegar. Establece correctamente tu target. Define cuánto es necesario invertir y empieza a conseguir el dinero, mediante financiamientos bancarios o préstamos de parte de amigos o la familia. Si es necesario que haya socios inversionistas, acéptalos. Aprovecha las fortalezas y debilidades de cada socio. Todos tienen algo importante que aportar. Elabora un plan estratégico de negocios que te guíe en tus decisiones y te ayude en la organización de tus ideas, pero para eso tienes que definir muy bien cada fecha (compras, pagos, contrataciones, inauguración). Siempre van a pasar cosas que no tienes contempladas, pero afronta la situación y sal adelante con tus propios méritos. Es importante ser fiel a tu ideal, hacer lo que realmente crees y te gusta y no seguir lo que es tendencia. Es importante dar a conocer tu negocio. La opción de boca en boca es la mejor. Atrae a tus clientes, convéncelos de que tu producto es bueno, regala cosas, da pequeñas probaditas, enamóralos. Ellos se encargarán de esparcir la noticia de que existes o te llevarán nuevos clientes. Y repite la fórmula. Si esto es insuficiente, enfoca una campaña en redes sociales, ya sea que la hagas por tu cuenta o a través de una agencia de publicidad. No te desesperes si al principio no está funcionando.

