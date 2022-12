¿Cómo afrontar la primera Navidad sin un ser querido?

Ya se empieza a sentir el espíritu navideño, las familias han comenzado a adornar su hogares, ya están planeando el menú para Nochebuena y alistando todos los preparativos para una velada mágica; aunque en otras familias, será la primera Navidad donde habrá una silla vacía, un lugar que ocupaba un ser querido que ha fallecido.

De acuerdo con el tanatólogo, Didier Espens, la primera navidad sin un ser querido marca un antes y un después tanto en la vida de los familiares como en el significado de esta celebración que se puede nublar por sentimientos negativos al recuerdo del familiar fallecido.

“Muchas personas se preguntan si acaso es la única en la familia que está viviendo este proceso, cuando no es así.. se preguntan cómo pretenden ser felices, sonreír o disfrutar de la magia de estas fechas, si la persona con la que se compartía esta magia ya no está.”, expresó.

Lamentablemente, hay familias que no saben cómo sobrellevar este proceso, lo que termina siendo contraproducente, pues en el intento de ayudar se puede hacer más daño en la personas que se encuentra transitando por el duelo.

“Dentro de la misma familia se presiona que se debe y tienen que celebrar estas fechas con gozo y alegría, esto llega a generar un nivel de culpa, que a la larga se va a hacer más y más grande, hasta el punto en donde el paciente se hace la idea de que por su culpa se arruinó la navidad… Siempre se trata de los demás, pero nadie pregunta como esta persona quiere, puede o le gustaría sobrellevar la navidad.”

¿Cómo hacer frente al duelo?

El aprender a resignificar las celebraciones de fin de año, es la clave para sobrellevar estas fechas luego de haber perdido a un ser querido. Quizás antes simbolizaban algo, pero hay que aprender a construir y darle un nuevo significado de acuerdo a la perspectiva propia.

“Como terapeuta, siempre le digo a mis pacientes que la Navidad vive en donde su corazón se sienta en paz, tranquilo, calmado y en armonía… Es una fecha de crecimiento, de aprendizaje, donde puedan querer más a sus seres queridos, donde me acerco más.”

No necesariamente se tiene que decorar la casa, poner el árbol de Navidad o celebrar con toda la familia, sino que de acuerdo a Espens, cada uno tiene que aprender a darle un nuevo significado a las fechas, siempre y cuando sea para crecer junto con el dolor y no estancarse en él.

“Estancarse en el dolor se puede convertir en un sufrimiento sin inicio ni final… Hay que resignificar, modificar, darle un nuevo sentido a eso que hemos llamado “espíritu navideño” pero desde lo particular, lo propio y lo personal, no desde lo que los demás te dicen qué hacer”.

¿Cómo ayudar a alguien que está en duelo?

Según el tanatólogo, el acompañamiento compasivo, es la mejor forma en cómo ayudar a algún familiar en duelo, esto debe de ser sin juicios, prejuicios y sin comentarios negativos, por lo que la mejor forma es cuestionando cómo quiere celebrar estas fechas o como no le gustaría.

Hay frases como “qué hubiera dicho tu ser querido si estuviera vivo”, “echale ganas”, “se fuerte”, “hazlo por los niños”, entre otras, que en lugar de ayudar, lo unico que hacen es atar a las personas al pasado impidiendo la construcción personal… yo las cambiaría por: “¿Como honras tu vida, mientras honrar la vida de tu ser querido?”, mencionó.

Expresar o no las emociones

Existe un concepto que el especialista llama “Binomio emocional”, el cual se hace presente durante estas fechas en quienes recientemente han perdido a un ser querido y es cuando se convive con dos emociones opuestas al mismo tiempo.

“Los pacientes pueden estar tristes y felices al mismo tiempo… Es algo normal porque para que uno pueda estar feliz, primero tiene que llorar, expresar todo su dolor, sufrimiento, tristeza y frustraciones, para luego darle cabida a la alegría, a la felicidad y a la armonía.”

Señaló que el principal error de las familias es que no se dan la oportunidad de escuchar y acompañar las emociones de quien ha perdido, lo que impide la reincorporación del núcleo familiar.

“Es válido que las personas expresen sus emociones, que quieran estar solas, que quieran apartarse, pero que también quieran incorporarse, tenemos que quitar esa idea que el familiar es bipolar o que está loco… es importante que las emociones estén en contacto.”

Un dolor que si tiene final

Menciona que el duelo es como caminar en el desierto, es árido, extraño, difícil, sin un inicio pero tampoco sin un final y durante este camino las personas se topan con oasis que son estos momentos en donde las personas quieren estar felices, descansar, recuperar energía y que son puntos claves.

Desafortunadamente muy pocas personas hacen este oasis del duelo, porque son juzgadas con comentarios como: “Creo que no le dolía tanto” o “acaba de perder a su ser querido y ya está poniendo el arbol”

“Cuando la persona por sí misma quiere poner un detalle, un adorno o se esmera en algo, es porque le ha puesto pausa a su duelo para recuperar fuerza y es muy importante que en ese momento, la familia pregunte en que se puede ayudar.”

La realidad es que no hay un tiempo específico del duelo; sin embargo Didier señala que con el paso del tiempo el dolor va diluyendo y quizás no vaya a desaparecer nunca, pero ya es un sentimiento más llevadero, que al final ayuda a reincorporar el núcleo familiar.

Recomendaciones

1.- Hazlo a tu tiempo, ritmo y forma

2.- No te sobreexijas

3.- Celebra como consideres que tienes que celebrar

4.- No fuerces tus emociones

5.- Brinda por el ser querido que no está, pero que te ha dejado tantos recuerdos

6.- Una de las 12 uvas tiene que ir dirigida a ti

7.- Recupera tus espacios de retrospeccion

8.- Celebra que estás trabajando poco a poco en calmar el ruido interno

9.- Siéntete orgulloso de que estas caminando tu duelo para fortalecerte

