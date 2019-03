Comité de atención a crisis sanitaria en Othón P. Blanco genera resultados.

Ante la crisis por el manejo y disposición final de la basura en el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, el gobierno del Estado anunció que invertirá 25 millones de pesos, destacó la regidora Mary Hadad, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte.

En el marco de la quinta sesión del Comité Interinstitucional y Multidisciplinario para Atender el Problema del Manejo y Disposición Final de los Residuos Sólidos en Othón P. Blanco el subsecretario de Planeación Técnica de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, Oscar Álvarez Gil, informó que la inversión será destinada a la renta de 12 camiones recolectores de basura durante un periodo de tres meses.

Además de la construcción de un camino de acceso que comunique desde la entrada hasta el fondo del relleno sanitario para el destino de los residuos sólidos y frenar el impacto y contaminación de los espacios alrededor del basurero municipal.

La inversión también contempla realizar acciones de saneamiento de seis hectáreas del espacio destinado para el relleno sanitario.

Mary Hadad dijo que además de la inversión anunciada, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente ofreció ser un facilitador para agilizar las negociaciones con la empresa Intransiso, con el objetivo de resolver el tema del terreno que será utilizado como destino final de los residuos sólidos que se generan a diario en la capital del estado.

Ante el anuncio de la inversión, Mary Hadad manifestó su agradecimiento y afirmó que todas las acciones que tengan como objetivo contribuir a resolver la crisis sanitaria en Othón P. Blanco, son bien recibidas por el cabildo y por supuesto por los ciudadanos, que son los más afectados por este problema y los más interesados en que se resuelva.

En el desarrollo de la quinta sesión del comité se abordaron otros temas como los problemas sanitarios en el fraccionamiento Las Américas 3, la falta de claridad en el contrato de la empresa Amex Eco Solutions, entre otros.

“Aún no hay fecha para que lleguen los camiones que hacen falta, no se ha instalado la planta procesadora, no se sabe si se va a rescindir el contrato, es decir la opacidad respecto al contrato entre el ayuntamiento de Othón P. Blanco y esta empresa continúan”, lamentó Mary Hadad.