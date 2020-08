Comienzan las lluvias en Cancún; depresión tropical N°14 prepara su llegada | Comienzan las lluvias en Cancún; depresión tropical N°14 prepara su llegada

La depresión tropical N°14 parece que está preparando su llegada y a la vez está avisando, pues alrededor de las 10 de la mañana de este día, Cancún comenzó a quedar en cielos grises y con algunas lluvias ligeras, así como truenos y relámpagos, esto en algunas partes de la ciudad de Cancún.

A pesar de que se encuentra a una distancia considerable de las costas de Quintana Roo, la depresión tropical N°14, que en las próximas horas se podría convertir en la tormenta tropical Marco, “la colita” de la depresión parece que está comenzando a afectar un poco a algunos municipios de Quintana Roo.

Al menos en Cancún, las lluvias comenzaron a presentarse y comenzaron los encharcamientos en las zonas conocidas como “bajas” de la ciudad, donde el agua se estanca y las coladeras o desagües se llenan, pero esto debido a la gran cantidad de basura en las calles de Cancún.

Es importante recordar que el último reporte de las 10:30 horas, donde el gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín, dio a conocer que en estos momento la depresión tropical N°14 se encuentra frente a las costa de Honduras y se sigue moviendo a 18 kilómetros por hora, con vientos de 50 kilómetros por hora, además dijo que este fenómeno está trayendo mucha lluvia y viento.

De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes, mencionó que el sábado es el día donde se sentirá más la fuerza de esta futura tormenta tropical Marco y se prevé que llegué entre las 6 y 7 de la noche a Quintana Roo y de acuerdo a su trayectoria, los municipios más afectados serían los que están en la zona norte, es decir Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, Puerto Morelos, Cancún e Isla Mujeres.

Por último, Carlos Joaquín pidió a la ciudadanía no alarmarse y estar atentos a medios oficiales, además señaló que no es momento de hacer compras, ni mucho menos de entrar en pánico, pues hasta el momento no llegará como huracán, además de que pasará se alejará rápido de Quintana Roo. Gerson Pech