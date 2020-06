Comienzan a desalojar la oficina Regional de la CONANP en Cancún

Luego de que anunciaron el recorte presupuestal del 75% a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP, oficinas en los diversos estados de la República Mexicana comenzaron a verse afectados, tal caso es en Quintana Roo, pues en Cancún una de las oficinas comenzó a desalojar.

La oficina está ubicada en la calle de Venado, en la Supermanzana 20 que era operada por la Coordinación Regional de la Conanp, que atiende a 25 Áreas Naturales Protegidas (ANPs) en la Península de Yucatán, además de las Direcciones de las áreas de la Mega Reserva del Caribe Mexicano, Bala’an K’aax y la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, cuya oficina principal se encuentra en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.

De acuerdo al Universal, Omar Ortiz Moreno, directivo de la Coordinación Regional de la Conanp, quien además tuvo que abandonar el inmueble, explicó que el arrendador les dio hasta el 15 de junio para retirar todos los escritorios, equipo, papeles, y todo lo que fuera de la CONANP, pues el gobierno federal no había pagado la renta, debido al recorte.

“Lo que ocurre es que con el recorte del 75% ya no hay para pagar la renta; tampoco el internet, la luz, el agua, el teléfono, ni la gasolina. No hemos recibido ninguna instrucción, no sabemos a dónde vamos a ir. En nuestro caso, sí, porque tenemos oficinas en Sian Ka’an, pero el resto no sabe. Se están llevando sus cosas a sus casas, pero no saben si estarán juntos, dónde se va a despachar o qué es lo que va a pasar”, dijo en tono preocupado.

En ese sentido, dado a que los recortes presupuestarios anteriores han debilitado enormemente sus operaciones, CONANP tiene otras oficinas en los edificios de otras instituciones, como el caso del Parque Nacional Isla Contoy, que se encuentra en la Capitanía de Puerto o el Parque Marino Nacional Costa Occidental Isla Mujeres Punta Cancún Punta Nizuc, que está en el edificio de la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en la zona hotelera de Cancún.

Hasta el momento ninguna autoridad federal ha dado alguna declaración al respecto o ha mandado un comunicado sobre este hecho que se está viviendo en la ciudad de Cancún, pues muchos colaboradores no saben que va a pasar, es decir, si seguirán o no trabajando.