Comienza abandono de mascotas en Cancún por miedo al contagio de Covid-19

Veterinarios de Cancún advirtieron que ya se están registrando los primeros casos de abandono de mascotas ante el temor por sus dueños de que sean portadoras del Covid-19, esto a pesar de la insistencia desde la Secretaría de Salud federal sobre evitar realizar este tipo de acciones y evitar medidas de pánico ante la desinformación de la pandemia.

Al respecto Bertha Álvarez Salas, propietaria de una veterinaria en Cancún explicó que aún no existen pruebas fehacientes sobre el riesgo de contagiarse del virus por culpa de las mascotas, sin embargo, muchas personas haciendo caso de información falsa han decidido tomar decisiones irresponsables.

Te puede interesar: Coronavirus Cancún: Doctora teme dejar HUÉRFANO a su hijo ante el riesgo de contagio

Mascotas son abandonadas en Cancún

Indicó que en Cancún también están interviniendo otros factores, como la situación económica, esto debido a los despidos en muchos trabajos de la ciudad ante la crisis generada por el Covid-19 y muchas personas no cuentan con el dinero suficiente para mantener al animal, decidiendo dejarlo en la calle “a su suerte”.

La veterinaria adelantó que varias organizaciones civiles han pedido a través de las redes sociales prevenir y evitar en abandono de mascotas en las calles, de lo contrario se estaría empeorando la situación ahora para los animales.

“De verdad les queremos pedir a las personas que se informen como se debe, que no crean en las falsas noticias difundidas en las redes sociales, no podemos caer en pánico y hacer pagar a nuestras pobres mascotas por nuestra ignorancia y temores infundados, ahora resulta que ellos deben pagar por nuestros errores y no aprendemos nada de esta pandemia”, declaró.

Más notas de Quintana Roo AQUÍ

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 57 de cada 100 mexicanos tienen mascota, y solo el 30 por ciento de los animales de compañía en México cuentan con un hogar, pues se estima que el 70 por ciento de ellos, equivalente a más de 25 millones, viven en la calle.