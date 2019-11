Comercios ambulantes se adueñan de las banquetas en Cancún

El comercio ambulante se ha convertido en una oportunidad de ganar dinero para muchas personas que lamentablemente no tienen un empleo formal o simplemente quiere tener ingresos extras, sin embargo, también se han convertido en un problema al invadir las banquetas estorbando en camino de los peatones, quienes deben seguir su andar por la carpeta asfáltica.

Lo anterior los pone en riesgo debido que deben esquivar a los automóviles poniendo en riesgo su integridad física, aunque en muchas ocasiones las personas han pedido el auxilio de las autoridades para retirar los puestos informales de comida o de otro tipo de rubro hasta el momento las cosas siguen igual.

En redes sociales se ha exhibido este problema con imágenes donde se aprecia esta problemática, en este caso en la Supermanzana 248, sobre la Avenida Tules con Kabah, donde se ubican varios comerciales ambulantes de comida sobre la banqueta, pero también invadiendo parte de la calle colando conos para tráfico, esto último teniendo como objetivo evitar sufrir un percance.

“Comercios ambulantes de ventas de comida obstruyen la vía pública en las inmediaciones de la #Supermanzana 248, sobre avenida Tules con Kabah. Transeúntes y automovilistas denuncian esta práctica recurrente que se registra por la mañana y sobre todo en las noches”, refiere la denuncia ciudadana.

Los comentarios sobre este tema fueron divididos en las redes sociales, algunos usuarios manifestaron su molestia sobre esta situación refiriendo que en más de una ocasión han estado a punto de ser atropellados por bajarse a la calle.

“Me parece absurdo que este tipo de cosas continúen pasando en la ciudad, no estoy en contra de que estas personas se ganen la vida honestamente, lo único que pedimos es que no estorben el camino de las personas, que se ubiquen en otro punto donde no estorben”, mencionan un comentario.