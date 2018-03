Comercio sexual al alza en Benito Juárez

Las calles ubicadas en la Supermanzana 66 de Benito Juárez, justamente atrás de una tienda departamental, divide muchas opiniones al respecto. Esto porque en el sitio se encuentran mujeres ofreciendo servicios sexuales.

Alrededor de tres cuadras, sobre la calle 22, calle 18 Poniente y sobre la avenida Francisco I. Madero, en la Supermanzana 66, existe un aproximado de 120 mujeres de las años en adelante, ya que en el lugar se pueden percatar albañiles, trabajadores que laboran en constructoras e incluso taxistas, por lo que cuando un joven de 20 o 25 años de edad pasa por el lugar, las mujeres nunca ofrecen sus servicios y solo se mantienen vigilándolos.

Al día existe más de 80 clientes, de los cuales el 85% son hombres de 40 años en adelante, mientras que el otro 15% son jóvenes de 20 a 30 años; de igual forma existe una gran variedad de mujeres en cuestión de edades, y esto porque las más jovencitas tienen alrededor de 18 años, por quienes el precio se eleva y solo se encuentran cuando la noche cae.

Los precios que se manejan son de 200 pesos hasta los 1,000, dependiendo la edad, la estatura, el tono de piel, los servicios que desee uno, las horas e incluso de la persona quien quiere el servicio, estos son algunos elementos que las mujeres contemplan para poner precio a su trabajo, aunque el regateo no está desapercibido, las sexoservidoras bajan sus precios con tal de ganar dinero y asegurar a su cliente.

Por otra parte, Benito Juárez se encuentra en la posición número 3 en cuestión de prostitución, esto según el Programa de Sexualidad Humana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde afirman que puede llegar a la posición número 1 en los próximos años.

Las ciudades con mayor prostitución son: Tijuana, Puerto Vallarta, Benito Juárez (Cancún), Acapulco, Ciudad de México, Puebla

y Zipolite, costa de Oaxaca; cabe recalcar que las mayorías de las mujeres que están en la zona, provienen de Chiapas, Tabasco y Campeche.

Finalmente esta zona de “prostitución”, dio origen cuando autoridades municipales decidieron cerrar la “plaza 21”, en donde se encontraban todas estas redes de prostitución y los tabledance, hoy por hoy se encuentra en el centro del municipio laborando tranquilamente, siendo una colonia donde los problemas higiénicos, de seguridad y sociales existen.

Testimonios

“La única vez en la que pagué y acudí al lugar fue cuando mi camarada me invitó, sin embargo fue una mala experiencia y no

por el placer o satisfacción, porque eso sí me gusto y lo disfrute, sin embargo lo que me preocupaba era la seguridad de mis

pertenencias e incluso mi salud, aunque me estafaron en el precios. A mi camarada le quitaron sus celular y todo su dinero, no sé si fue suerte para mí pero solo pague de más”. TESTIMONIO ANÓNIMO.