Dos vehículos, un auto particular y una combi de la empresa Transporte Terrestre Estatal, fueron los responsables de provocar un accidente automovilístico en la ciudad de Cancún, el cual dejó varios lesionados, pero no de gravedad, presuntamente la culpa fue del coche de transporte público, al no respetar su alto y estar yendo a exceso de velocidad.

De acuerdo a los primeros informes, el reporte del hecho ocurrió pasadas las 10:00 horas de este viernes 26 de noviembre, cuando al número de emergencias 9-1-1, alertaron a las autoridades que en la Supermanzana 217, sobre la avenida Leona Vicario a la altura del fraccionamiento la Guadalupana, una combi chocó un auto particular.

De inmediato, elementos de la Policía Quintana Roo y Tránsito Municipal llegaron al sitio y confirmaron la denuncia, motivo por el cual comenzaron con las labores e investigación, así como de realizar las entrevistas para el deslinde de responsabilidades, afortunadamente no fue necesaria la intervención de una ambulancia, ya que los pasajeros y conductor del coche particular resultaron con leves lesiones.

Los autos fueron remolcados

Combi y auto particular provocan accidente en la Av. Leona Vicario de Cancún

Más tarde llegó personal de una grúa para remolcar ambos coches y llevarlos al corralón. Según los testigos la culpa fue del operador de la combi, ya que, además de estar yendo a exceso de velocidad, no respetó su alto e intentó ganarle el paso al carro color gris de la marca Chevrolet, tipo Chevy, provocando que este perdiera el control y se estrellara contra un muro.

Se desconoce la identidad del conductor de transporte público, lo que sí se confirmó es que la unidad que conducía es de la Ruta 100, número económico 811 y en caso de que resulte culpable, tendrá que pagar todos los daños materiales del afectado, así como de la empresa donde labora, el cual ascienden a los más de 40 mil pesos mexicanos.

Por último, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre se han contabilizado 790 denuncias por lesiones en accidentes de tránsito, mientras que muertes por el mismo motivo han sido 187, esto en el estado de Quintana Roo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Lee más notas en La Verdad Noticias.