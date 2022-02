Colegios Particulares piden sea otorgado el derecho para vacunar a menores

Con el regreso a las clases presenciales en Quintana Roo, el Movimiento 'Abre mi Escuela' en la entidad, promueve que sea aplicado el derecho a la salud para los menores de edad para que puedan acceder a la vacunación contra el Covid-19.

"Lo que estamos pidiendo es que se les dé el derecho a los papás, de poder decidir si quieren vacunar o no a sus menores hijos, pero también que exista la vacuna disponible para ellos", informó a La Verdad Noticias, José Alberto Robles, representante del Movimiento Abre mi Escuela.

Padres solicitan se les otorgue el derecho de ser vacunados a sus hijos

Padres de familia exigen el derecho a decidir si sus hijos se inmunizan o no

En este sentido, asumió que el aplicar la vacuna a los hijos menores es una decisión personal, sin embargo no existe el derecho de vacunar o no, porque no hay dosis para este sector poblacional en Quintana Roo.

"Hoy en día, no está en la agenda, no está en el presupuesto del Gobierno (Federal) comprar vacunas para este rango de edades de alumnos (de 5 a 15 años)", enfatizó.

Destacó que otros estados en el país, como lo es el caso de Nuevo León, en que el gobierno estatal, ha llegado a acuerdos con Texas (EUA) para llevar a los menores a vacunar.

"Sabemos que hay familias que tienen posibilidades de llevar a sus hijos en Quintana Roo que llevan a sus hijos a Estados Unidos a que sean vacunados, ya que aquí (México), se tiene que acceder un amparo", puntualizó.

Jose Alberto Robles, aseguró que no hay intenciones dentro de la agenda política para atender con recursos económicos para comprar vacunas para este sector poblacional.

"Con las vacunas, los niños y niñas estarán más seguros en el regreso a clases presenciales, y con ello ya no se corre el riesgo de tener que retroceder otra vez a las clases a distancia, porque en caso de que haya contagios, serán con menor impacto", detalló.

Reiteró que lo que se está realizando, es que se ponga en la agenda política federal para que posteriormente se define el recurso para que exista la posibilidad de que se dé el libre albedrío de vacunar a sus hijos o no, cómo se está haciendo con todos los demás sectores poblacionales del país.

Finalmente, estimó que el movimiento que se realiza a nivel nacional, puede tener efecto dentro de los estados, como en la ejecución, para destinar recurso para las vacunas de los menores estudiantes, por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Infórmate en La Verdad Noticias

