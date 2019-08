Colegio de Playa del Carmen convierte calles en estacionamiento privado.

Los automóviles están colocados en las franjas amarillas.

El colegio privado Yits'atil ubicado en calles 24 con 25 de la colonia Gonzalo Guerrero de Playa del Carmen se adueñó literalmente de las calles 20, 24, 25 y 26 al estacionar los vehículos en línea amarilla y colocar conos que limitan la calle a un solo carril, denunciaron vecinos de la zona quienes revelaron que ya intentaron acercarse a la directiva de la escuela sin éxito.

Este día y tras un recorrido fuera del horario de entrada a clases se corroboraron las quejas de los vecinos quienes han señalado que aunque son conscientes de que se trata de una escuela y que deben existir seguridad en las vialidades, esto no justifica que los conos permanecen el resto del día obstruyendo el paso, permitiendo el acceso al vehículo de la directora Rosalía Janetti Díaz de Borge e impidiéndoles la libre circulación a sus domicilios.

Aunque se intentó hablar con la directora identificada como Rosalía Janetti Díaz de Borge no se logró, sin embargo sí se pudo constatar que el colegio incurre en otra ilegalidad de Tránsito al convertir en estacionamiento las zonas con franja amarilla que delimitan el colegio particular, al respecto la Décimo Segunda Regidora, Fabiola Ballesteros, se comprometió a girar el oficio a Seguridad Pública y Tránsito para que supervise el tránsito de la zona sin que signifique un perjuicio para los vecinos.

En entrevista llamó a la directora identificada como Rosalía Janetti Díaz de Borge para que no afecte la circulación de los vecinos en sus propias entradas y salidas.

“Gracias por que finalmente son las denuncias ciudadanas las que permiten que se atiendan de manera oportuna estas situaciones”, señaló.

Finalmente urgió a la ciudadanía a no respetar las reglas de tránsito, no ocupando los espacios para los discapacitados, respetando los pasos peatonales, así mismo agregó que muchos de los que migran a Playa del Carmen traen costumbres en su forma de conducir que no benefician a la cultura vial que necesita el municipio de Solidaridad.