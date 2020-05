Colegio de Arquitectos en red de complicidades de Laura Beristain.

El cuñado de la presidente del Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya, Sugeidy Prieto Torres, aparece en el contrato de renovación de la Quinta Avenida, polémico proyecto de la presidenta Laura Beristain según documenta el activista Antonio Ramos Pérez en su perfil de la red social Facebook.

El activista Antonio Ramos Pérez publicó en su perfil de la red social Facebook una serie de documentos que muestran que el hermano de la presidente del Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya aparece dentro de los contratos de reconstrucción de Laura Beristain por 118 millones de pesos para las obras de la Quinta Avenida y del Parque Fundadores.

En la publicación, Ramos Pérez cuestiona que "ya el negocio estaba planchado desde 2018 por lo que puede apreciarse. La decisión estaba tomada... Es decir, el contrato se firmó el 12 de julio de 2019 y debió entregarse el día 12 de septiembre del mismo año. Sin embargo, hasta el 11 de noviembre no había sido terminado según consta en la solicitud de información hecha. Llama la atención el nombre del cuñado de la presidente del Colegio de Arquitectos de la Riviera Maya (Sugeidy Prieto Torres) en documentos y mención en la publicación", menciona.

Acompañando a los documentos que muestran el contrato firmado entre funcionarios de Beristain y el representante legal de Studio 360 Arquitectos, Carlos René Polanco Chuc y de Pablo Aragón Flores, apoderado legal de Constructora y Concentradora del Caribe, el activista cuestiona "Es decir, ya el negocio estaba decidido. Ahora que alguien nos explique, y se les explique a los miembros del colegio tremenda cosa. ¿Fueron los colegiados invitados a participar, tuvieron todos las mismas oportunidades?".

Más voces se suman contra el proyecto

Previamente Jesús San José Almanza, presidente del Sindicato Nacional de Empresarios (Sindemex) demandó a Laura Beristain la suspensión inmediata de obras en la Quinta Avenida y que se reprogramen para el año 2021 en temporada baja, esto además de criticar el gasto de 118 millones de pesos cuando existen otras prioridades en medio de la contingencia sanitaria, además de que reconstruir no es lo ideal, debido a la entrada en vigor de nuevas condiciones globales en materia de turismo que podrían afectar a los negocios y que estos no puedan abrir.

El llamado se suma al rechazo de la población, especialmente los ambientalistas como Lupita De la Rosa, directora de Moce Yax Kuxtal quien se mostró sorprendida de las imágenes que circularon en redes y del que comentó no es un estilo caribeño, sino que se trata de planchas de concreto que lo único que hacen es volverse celdas de calor, emitir más calor y no es posible usarlo, más que en la noche . "El hecho que quiten el kiosco que era muy representativo del parquecito y que no tenga árboles, la verdad es que eso no es modernidad, es retroceso en la cuestión arquitectónica y de diseño", comentó.

