Colectivos denuncian a la FGE por ignorar crímenes contra la comunidad diversa

Actualmente hay cerca de 50 carpetas de investigación relacionadas a crímenes en contra de la comunidad LGBT+ que de acuerdo a colectivos y aliados defensores de los derechos de la comunidad diversa en Quintana Roo, han sido archivados por la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo a Elder Alonso Salazar Rivero coordinador general del colectivo Queertanaroo en Chetumal, en la fiscalía existen casos desde el 2011 que no han sido atendidos o se les ha dado un seguimiento adecuado hasta la fecha. El caso más reciente fue el atentado en contra de Vianey, una mujer trans que fue apuñalada al interior de un domicilio en Cancún.

“Es 2022 y seguimos teniendo esos crímenes de odio" explica Salazar Rivero, “seguimos viviendo en una comunidad machista que no integra la comunidad LGBT+. Aquí no estamos hablando si eres o no eres si no de seres humanos”.

“Con el caso de Vianey, se sigue demostrando que la comunidad LGBT+ aún no termina de ser integrada totalmente a la sociedad debido al machismo que aún predomina", dijo.

A nombre de los colectivos LGBT+ y aliados de la comunidad, se ha exhortado a las autoridades para que antes de que termine la presente administración, se dé una respuesta a cada uno de los 50 casos que no han sido atendidos.

Aún hay discriminación en el estado

A pesar del gran trabajo y el esfuerzo que los colectivos han realizado en el sur del estado, Salazar explica que aún siguen habiendo casos de discriminación, uno de ellos fue el caso de un maestro de educación física tuvo actos de discriminación en contra de una familia lesbomaternal.

Este caso también ha sido denunciado en contra de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), para que se levanten las sanciones en contra del profesor, sin embargo hasta el momento no se le ha dado ninguna respuesta por parte de la dependencia.

“Las autoridades nos dicen lo que a todo mundo, que se está investigando que se está procesando y nos dan largas y largas y no se resuelven” concluyó.

