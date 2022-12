Colapso vehicular de la Colosio; aerolíneas brindan apoyo a turistas

Derivado a las obras de remodelación sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, el tráfico vehicular que da acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún se ha paralizado, ocasionando que los turistas descienden de los vehículos para recorrer hasta 3 kilómetros de distancia para no perder sus vuelos.

De acuerdo al Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) este colapso vehicular ha ocasionado el retraso de 37 vuelos entre todas las terminales del Aeropuerto Internacional de Cancún afectando a miles de turistas; sin embargo, las aerolíneas se encuentran apoyando a los pasajeros ante esta situación.

“El caos está siendo provocado afuera del Aeropuerto, por nuestra parte estamos atentos para ayudar a las autoridades en lo que a nosotros corresponde, las aerolíneas están apoyando a los pasajeros en la medida de lo posible para no perder sus vuelos y de ser así, acomodarlos en los siguientes… Estamos coordinados con los tres niveles de gobierno para atender de mejor forma esta situación”, señaló Araceli Alegría, responsable del departamento de Relaciones Públicas de ASUR.

Por otro lado, señala que el caos fue ocasionado por los cambios viales y trabajos afuera del Aeropuerto, debido a la gran cantidad de vehículos que llegaban a un solo y reducido punto fue el detonante de dicho colapso.

“Llegó el punto que al no poder salir del Aeropuerto porque afuera no había para donde moverse, pues se fue saturando toda la vialidad hasta no poder movernos, ni para entrar ni para salir… pero estamos coordinados para tratar de disminuir todo el daño de la mejor manera”, explicó.

Para más noticias sobre Quintana Roo da clic aquí.