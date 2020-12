Cofepris operará las 24 horas para evitar aglomeraciones en Playa del Carmen.

Luego de la indicación del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, la Cofepris Zona Centro dio a conocer que, para llevar a cabo la indicación, se suspendieron las vacaciones y trabajarán las 24 horas para inhibir cualquier reunión que implique la aglomeración de más de 10 personas en la zona centro de Playa del Carmen apoyándose con la Dirección de Protección Civil y elementos de Seguridad Pública.

“Hasta el momento no hemos encontrado alguna en nuestros recorridos y no ha llegado ninguna denuncia tal vez de algún lugar que pretenda hacer, he platicado con salones organizadores de estos eventos que están totalmente prohibidos, los eventos masivos o los eventos con una aglomeración de personas y más ahora que hay un pronunciamiento y ya están advertidos los salones o lugares que pretenden hacer fiestas”, comentó en entrevista Javier Francisco Toledo Alvarado, coordinador de la Cofepris Zona Centro.

Explicó que los elementos de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, Zona Centro recorrió los municipios que le corresponden haciendo suspensiones y sobre todo emitiendo recomendaciones de cómo debe de estar el lugar para recibir a los usuarios, así mismo incluyó a las iglesias que reciben a los feligreses y en los que uno de los templos no cumplió con las normas por lo que fue sancionado. La Verdad Noticias

Llamados de atención para evitar el COVID-19

“¿Qué estamos haciendo? Cualquier tipo de negocio aglomeración, culto o iglesia estén ahorita, vamos a ser ahorita muy tajantes, cumplen las normas y si no va a haber consecuencias legales tanto como la suspensión como sanciones correspondientes”, indicó desde las oficinas de Cofepris Zona Centro en Playa del Carmen, Quintana Roo, ubicadas en avenida Juárez esquina con avenida 15 en el centro de la ciudad.

Sentenció que ya hay una recomendación del gobernador Carlos Joaquín González, para los quintanarroenses por lo que, independientemente de los espectáculos, que están totalmente prohibidos, la celebración de fiestas o espectáculos queda suspendida, por lo que los operativos serán todo el día y hasta la madrugada en lo que resta del año, para tal fin -dijo- se suspendieron las vacaciones.

