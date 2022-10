Cocodrilos en Cancún mueren con la panza llena de plástico

Fue hallado muerto en la laguna Nichupté y de su estómago le retiraron 85 bolsas de plástico.

Es uno de los seis cocodrilos muertos que la organización Chilam Group ha revisado y, coincidentemente, todos habían comido plástico.

“Muchos de los cocodrilos que hemos encontrado fallecidos y que les practicamos necropsia, les encontramos plásticos en sus estómagos. Van seis casos de cocodrilos con plásticos en el estómago, el que más plásticos ha tenido tuvo 85 bolsas”, afirma Javier Carballar Osorio, representante de la organización.

Tan sólo en 2019, dos cocodrilos del Sistema Lagunar Nichupté y uno de Puerto Morelos presentaron grandes cantidades de plástico en su interior.

Carballar dice que, aunque esta pudo no ser la razón de la muerte, no se descarta que esté dentro de las posibilidades, sobre todo porque no hay una investigación constante sobre su hábitat y conductas.

“Evidentemente, la problemática con cocodrilos es muy conocida en el estado, particularmente en la zona norte y peculiarmente en el sistema lagunar de Nichupté, pero también es Chacmuchuch, Puerto Morelos y Riviera Maya, pero donde encuentra su mayor problemática es en Nichupté”, asegura.

Han tenido que adaptarse

Los cocodrilos se encuentran en un momento crucial.

Los cocodrilos se encuentran en un momento crucial. No sólo han sido obligados a adaptarse a un nuevo hábitat, con hoteles, autos y ruido, sino que además cohabitan en cuerpos de agua donde abunda la basura.

“Alrededor de Nichupté está nuestra zona hotelera, nuestra infraestructura turística, están las marinas, están los centros comerciales, los hoteles y las casas muy pegaditas al agua y lo que ha hecho falta es establecer un programa permanente de manejo y gestión, de conservación del cocodrilo”, dice el ambientalista.

A reflexionar

Cocodrilos en Cancún mueren con la panza llena de plástico

El hallazgo de bolsas de plástico en el estómago de los seis cocodrilos adultos de la laguna Nichupté debe llamar a la reflexión, principalmente en lo que la sociedad le está haciendo al medio ambiente.

“Es con la intención de educar a la gente y por la convivencia con los cocodrilos, para poder gestionar y aprender a vivir con el depredador top y más importante de este ecosistema”, dice Carballar.

Crean programa de monitoreo de cocodrilos

Fue hallado muerto en la laguna Nichupté y de su estómago le retiraron 85 bolsas de plástico

Chilam Group se asoció con otra organización no gubernamental especializada en el monitoreo de cocodrilos, para crear el programa Crocodylus Quintana Roo.

El ambientalista Javier Carballar Osorio dice que estudios específicos permitirán identificar la población actual de cocodrilos en el sistema lagunar de Cancún y enfocar acciones para su protección.

“El hábitat está deteriorado, pero el cocodrilo es una especie resiliente, se ha sabido adaptar a los cambios, el cocodrilo antes huía del ser humano, se alejaba de él, ahora muchos ya nacieron entre las luces y el ruido y están adaptados a este nuevo entorno”, comenta.

Por ahora, Chilam Group adelanta que no hay una sobrepoblación de cocodrilos, sino, al contrario, se están perdiendo cada vez más ejemplares.

“No hay sobrepoblación de cocodrilos, contrario a lo que la gente piensa; de hecho, estamos perdiendo a muchos cocodrilos. Los números de cocodrilos en la zona están por debajo de otros sistemas lagunares, en Nichupté se han mantenido bajo y estables, con un promedio de avistamiento de un cocodrilo por kilómetro lineal, en la laguna Manatí hay densidades más altas de hasta 3 o 5 por kilómetro lineal”.

Para más noticias de Quintana Roo da click aquí