Cobros excesivos en bares de Cancún… ¿te ha pasado?

¿Alguna vez, a la hora de pedir la cuenta, has notado que hay cargos de consumo que tú no realizaste? Este problema es cada vez más común en los establecimientos del municipio de Benito Juárez, pues la cantidad de clientes que externan su molestia por cobros excesivos, va en aumento.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

Por medio de redes sociales, un cliente que aseguró hace casi ocho años asiste al bar conocido como “Route 666”, denunció ser víctima de irregularidades en su cuenta, ya que, en una mesa donde consumieron cinco personas, se estaba haciendo el cargo de otras cuatro ajenas a ellos.

“Amigos, les recomiendo que cuando vayan al 666 tengan cuidado y revisen cada cargo en su ticket a la hora de pagar, la verdad es que yo, en casi ocho años de ir a ese lugar no había tenido ningún problema en cuanto a la atención, pero sucedió que el este viernes fui con la banda a pasar el rato y la verdad no consumimos gran cosa, pero una chica que nunca nos había atendido, supongo que es nueva, nos llevó una cuenta de más de dos mil pesos y a la hora de pedir la aclaración se portó grosera y dijo que “ella no le iba a pagar la peda a nadie”, relató el afectado.

Te puede interesar: Terribles casos de violación en Cancún, ‘Cosas de Cancunenses’ lo hace de nuevo

Luego de discutir por unos minutos, otro de los meseros intervino y de acuerdo a la cronología de la comanda, pudieron deducir que en esa mesa no se habían consumido los más de veinte litros que les cobraron de inicio, por lo que los clientes sólo tuvieron un cargo de más muy pequeño, en comparación con la cifra inicial, sin embargo, advirtieron que de no haber sido porque todos estaban sobrios y apelaron a su derecho de saber el motivo del exceso, pudieron ser víctimas en esta situación.

“Si beben mucho designen a alguien que se haga cargo de revisar las cuentas y hacer reclamación si es necesario, porque mucha gente ahí va a enfiestarse y como las mesas y las personas son tantas, prefieren dejarlo así o de plano ni cuenta se dan de este tipo de cosas”, finalizó el usuario.