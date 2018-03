ARIEL VELÁZQUEZ / Diario La Verdad Cancún, Q, Roo.- Cobra Aguakan hasta por áreas comunes El representante de la agrupación “Agua para Todos”, Esquivel Cruz González, manifestó que independientemente de la “lluvia de amparos”, que está promoviendo contra la Concesionaria Aguakan por cobros indebidos, se detectó que en edificios en condominios también cobran un rubro más “áreas comunes”, pese a que sólo se tengan escaleras. Manifestó que también se están completando 18 mil firmas para promoverlas al Congreso como una iniciativa ciudadana para promover un cambio en la ley correspondiente de aguas, con la finalidad de reducir el monto de pago por este concepto. Destacó que actualmente no se puede dar de “baja temporal”, el servicio de Aguakan, ya que la concesionaria cobra siempre se use o no se use el vital líquido, lo que con el paso del tiempo si alguna persona por cuestiones de trabajo o de otra índole deja por un tiempo su casa o departamento, el cobro se acumula, lo que provoca que después indebidamente la empresa embargue. “Ese es el verdadero negocio de esta perversa empresa, pues despoja de sus bienes muebles e inmuebles a los ciudadanos, tanto el Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cancún”, dijo al tiempo de manifestar que desde hace tiempo cuenta su organización con un equipo de abogados para defender a los ciudadanos. A este “negocio redondo” apuntó Esquivel Cruz, es a lo que le apuesta a Aguakan, independientemente que cada mes cobra en exceso e indebidamente, como el caso de las llamadas “áreas comunes”. Insistió que el costo mínimo de la tarifa mensual de aproximadamente 150 pesos es muy caro en relación al cobro en la CDMX que es de 80 pesos cada dos meses o el de Mérida, que es de 65 pesos también cada dos meses, además de que allá no se paga drenaje y otros cobros ocultos como el caso de “áreas comunes”, reiteró. “La comparación ahí está, es menos lo que se pagan en otras ciudades”, dijo.

Te puede interesar