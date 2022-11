Clima en Quintana Roo lunes 14 de noviembre

El clima para este lunes en el caribe mexicano con la presencia de cuerpos nubosos durante todo el día, no hay probabilidades de lluvia.

En La Verdad Noticias te contamos a detalle el clima para este lunes en el estado de Quintana Roo alcanzó temperaturas mínimas de 25° C y máximas de 28° C con la presencia de cuerpos nubosos, no hay probabilidades de precipitación para este inicio de semana, la temperatura del mar es de 27°C, el oleaje en Cancún será de 0.3 a 0.5 metros con olas de hasta 0.6 metros de altura.

Este lunes 14 de noviembre se podrá sentir la humedad del suelo al 63% mientras que en otras regiones cambiará a 64% medidas medianamente altas, la humedad en el suelo afecta directamente la sensación térmica la cual será de 30°C.

Con rachas de viento de hasta 26 kilómetros por hora, la calidad del aire en Quintana Roo en el tema de dióxido de nitrógeno (actúa principalmente como un irritante que afecta a la mucosa de los ojos, la nariz, la garganta y las vías respiratorias) es de 0.66 μg/m3, una densidad normal para el caribe mexicano,(microgramos por metro cúbico) el PM 2.5 (partículas muy pequeñas suspendidas en el aire, incluye sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales) es de 7μg/m3.

