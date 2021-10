De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que el clima para hoy 17 de octubre de 2021, las temperaturas serán de 30º a 32°C la máxima, mientras que la mínima será de 26 a 28°C y la sensación térmica máxima será de 38°C.

Dieron a conocer que continúa la entrada de aire marítimo tropical procedente del golfo de México y mar Caribe con variado contenido de humedad hacia la península de Yucatán; generando, nubosidad variable, con nubes de tormenta, probabilidades de lluvia ocasionales aisladas, así como, some chubascos ocasionales isolated, temperaturas calurosas a muy calurosas, viento fresco y arrachado del este variando al noreste, sobre la península de Yucatán y de estado de Quintana Roo durante el día.

Además, recalcaron que la onda tropical la primera se localizada en superficie y se ubica en sobre la porción media de Honduras, CA, porción occidental de Nicaragua, CA, y hasta el océano Pacífico, la segunda onda tropical se localiza en superficie y se ubica en la porción occidental de la isla de La Española y hasta la porción oriental de Colombia; con un desplazamiento al oeste; generando lluvias con algunos chubascos con posibilidad de actividad eléctrica; las ondas tropicales no presentan condiciones favorables de evolucionar en un sistema tropical, según información del Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, EUA.

Clima en Cancún hoy

Clima en Quintana Roo hoy domingo 17 de octubre del 2021

El clima de hoy para Cancún, de acuerdo a la COEPRO, el cielo parcialmente despejado a medio nublado con algunos nublados ocasionales, con probabilidades de lluvias ocasionales aisladas, así como, some chubascos ocasionales isolated, temperaturas calurosas a muy calurosas durante el día, wind will be the this variando al noreste de 15 a 25 kph., con rachas ocasionales más fuertes y áreas de tormenta.

Pronóstico del clima en Quintana Roo

Puerto Morelos, el cielo parcialmente despejado a medio nublado con algunos nublados ocasionales, con probabilidades de lluvias ocasionales aisladas, así como, some chubascos ocasionales isolated, temperaturas calurosas a muy calurosas durante el día, wind will be the this variando al noreste de 15 a 25 kph., con rachas ocasionales más fuertes y áreas de tormenta.

Lázaro Cárdenas

Isla Mujeres

Cozumel

Solidaridad

Tulum

José María Morelos

Felipe Carrillo Puerto

Othón P. Blanco

Bacalar

Por último, la Coordinación Estatal de Protección Civil, pidió a la ciudadanía consultar y estar pendientes periódicamente la emisión de los boletines meteorológicos y avisos que se publican y actualizan en la página Web de la Coordinación y del Gobierno del Estado de Quintana Roo y no creer en las fake News.

