Clima en Cancún, Playa del Carmen, Chetumal y Quintana Roo hoy 02 de Octubre 2019

De acuerdo a la información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Coordinación Estatal de Protección Civil, los quintanarroeneses deberán sacar sus paraguas debido a las fuertes lluvias pronosticadas para este día en los municipios de Quintana Roo.

Una amplia zona de Baja Presión; localizada en superficie sobre el Mar Caribe entre la Isla de Jamaica y la Península de Yucatán, asociada a una Onda Tropical; ambos se mueve lento al oeste-noroeste; presenta una probabilidad baja de desarrollo del 10 por ciento; en razón de la influencia y cercanía continental que origina la interrupción normal en el flujo de aire no permitirá mayor organización, una vez que la baja presión se ubique sobre el sur del Golfo de México, es posible el aumento en la probabilidad de evolución, su amplia circulación periférica estará generando en los próximos días mientras tenga un gradual acercamiento el incremento de la probabilidad de lluvias y chubascos con actividad eléctrica sobre la Península de Yucatán y el Estado de Quintana Roo.

En el estado se espera por la tarde cielo nublado con lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, pero a pesar de esto prevalecerá un ambiente muy caluroso y ciento del noreste de 10 a 25 kilómetros por hora con rechas superiores a 40 kilómetros por hora.

Una onda tropical del Mar Caribe; localizada al sur de la Isla de Cuba hasta el oriente de Nicaragua C.A.; continúa moviéndose al suroeste; no presenta condiciones favorables de evolucionar en un sistema tropical, según información del Centro Nacional de Huracanes de Miami.

El Huracán “LORENZO”, Categoría “UNO”, según la escala Saffir-Simpson, del Océano Atlántico; se localiza las 05:00 horas el día de hoy, en las coordenadas 42.3° grados latitud norte y 29.4° longitud oeste, aproximadamente a 355 kms., al nor-noreste de Flores Island in the western Azores, se mueve al noreste (40° grados) a razón de 69 kph, con vientos máximos cerca del centro de 150 kph, por su lejanía y dirección de movimiento no representan ningún riesgo para las costas nacionales, se le da seguimiento.

El clima en Cancún Medio Nublado con algunos Nublados, con lluvias aisladas y chubascos ocasionales acompañado de actividad eléctrica, caluroso a muy caluroso, Viento variable fijándose al noreste de 10 a 20 kph., con algunas rachas ocasionales fuertes en área de tormenta.

El Clima en Playa del Carmen Medio Nublado con algunos Nublados, con lluvias aisladas y chubascos ocasionales acompañado de actividad eléctrica, caluroso a muy caluroso, Viento variable fijándose al noreste de 10 a 20 kph., con algunas rachas ocasionales fuertes en área de tormenta.

El Clima en Chetumal Se espera cielo medio nublado, con posibilidad de lluvias y algunos chubascos dispersos ocasionales acompañado de actividad eléctrica, ambiente caluroso a muy caluroso, con temperatura máxima de 32 y mínima de 23 grados. Viento variable del este fijándose al noreste de 15 a 25 kilómetros por hora.