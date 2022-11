Clima del 5 de noviembre del 2022 en el estado de Quintana Roo

En La Verdad Noticias te contamos a detalle el clima para este domingo en el estado de Quintana Roo alcanzó temperaturas mínimas de 25° C y máximas de 29° C con la presencia de cuerpos nubosos y no hay probabilidades de precipitación.

Con rachas de viento de hasta 7 kt, la calidad del aire en Quintana Roo en el tema de dióxido de nitrógeno es de 0.55 μg/m3 (microgramos por metro cúbico) el PM 2.5 (partículas muy pequeñas suspendidas en el aire, incluye sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales) es de 6μg/m3.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.