Clima Cancún, Playa del Carmen, Chetumal y Quintana Roo hoy 6 de Marzo 2020

De acuerdoa la Coordinación Estatal de Protección Civil, con base en la valoración y análisis de la información meteorológica en general realizada y lo relativo a los análisis del Servicio Meteorológico Nacional, dio a conocer que las temperaturas descenderán de nuevo, para Quintana Roo y gran parte del estado.

Esto se debe al frente frío No. 42, localizado en la superficie se ubica desde el norte de Guatemala CA, en la porción central de la Península de Yucatán, en la zona este del Golfo de México, en la porción central de la Península de Florida EUA y hacia el Océano Atlántico, presentación lenta desplazamiento al este-sureste; genera ligero descenso en las temperaturas, nubosidad variable y lluvias acompañadas de chubascos dispersos con probabilidad de actividad eléctrica dispersa, viento del fresco y arrachado del norte y noroeste, durante el día sobre el estado de Quintana Roo.

El cielo estará de medio nublado a nublado, con lluvias ligeras ocasionalmente moderadas determinadas con algunos chubascos aislados con probabilidad de actividad eléctrica, temperaturas calurosas, Viento variable por la mañana fijándose al norte después de mediodía de 20 a 30 kph., con rachas ocasionales más fuertes.

El clima en Cancún comenzará a desender

En este sentido la autoridad pide a la ciudadanía consultar y estar pendientes periódicamente la emisión de los boletines meteorológicos y avisos que se publican y actualizan en la página web de la Coordinación Estatal de Protección Civil y del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Recomendó tomar precauciones para la navegación marítima y actividades acuáticas a lo largo de las costas del Estado de Quintana Roo y el canal de Yucatán por los efectos de oleaje y viento; para tal caso informarse con capitanías de puerto locales.

Al transitar en carretera o en zonas urbanas; extremar precauciones por los bancos de niebla que se forman por las mañanas y noches.

No exponga al sol principalmente a las horas del mediodía, busque ropa de color claro, use gorra o sombrero con el fin de evitar quemaduras por la exposición a la radiación solar y los golpes de calor o deshidrataciones, así como la de tomar la mayor cantidad de líquidos; consumir frutas y verduras ricos en vitamina c.

