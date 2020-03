Clima Cancún, Playa del Carmen, Chetumal y Quintana Roo hoy 4 de Marzo 2020

La Coordinación Estatal de Protección Civil y con base en la valoración y análisis de la información meteorológica en general realizada y lo relativo a los análisis del Servicio Meteorológico Nacional, dio a conocer que el clima para hoy será de 22 grados la mínima y 30 la máxima, además que habrá viento fuerte.

Esto se debe a que se mantiene la entrada de Aire Marítimo Tropical, con muy poco contenido de humedad, del Mar Caribe, hacia la Península de Yucatán y el estado de Quintana Roo; generando tiempo estable con temperaturas calurosas a muy caluroso, nubosidad variable, viento predominante del este-sureste durante la mañana.

Tal vez te interese: Coronavirus aumenta presencia de turistas en Quintana Roo

Clima Cancún, Playa del Carmen, Chetumal y Quintana Roo hoy 4 de Marzo 2020

El cielo para Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Chetumal y gran parte del Estado de Quintana Roo, será de cielos de medio nublado, temperaturas calurosas a muy caluroso, Viento variable fijándose al este-sureste 15 a 25 kph., Con rachas ocasionales más fuertes.

Calor para Quintana Roo

En este sentido la autoridades pide a la ciudadanía consultar y estar pendientes periódicamente la emisión de los boletines meteorológicos y avisos que se publican y actualizan en la página web de la Coordinación Estatal de Protección Civil y del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Más notas de Quintana Roo aquí

Clima Cancún, Playa del Carmen, Chetumal y Quintana Roo hoy 4 de Marzo 2020

Recomendó a la población también tomar precauciones para la navegación marítima y actividades acuáticas a lo largo de las costas del Estado de Quintana Roo y el canal de Yucatán por los efectos de oleaje y viento; para tal caso informarse con capitanías de puerto locales.

Finalmente no exponga al sol principalmente a las horas del mediodía, busque ropa de color claro, use gorra o sombrero con el fin de evitar quemaduras por la exposición a la radiación solar y los golpes de calor o deshidrataciones, así como la de tomar la mayor cantidad de líquidos; consumir frutas y verduras ricos en vitamina c.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana