Clima Cancún, Playa del Carmen, Chetumal y Quintana Roo hoy 23 de Agosto 2020

Entrada de aire marítimo tropical procedentes del mar Caribe influenciado por las bandas nubosas de la Tormenta Tropical “Marco” localizado en superficie y ubicado en el canal de Yucatán, que generará condiciones de nubosidad variable, temperaturas muy calurosas a calurosas durante la tarde-noche, potencial de lluvias, así como, chubascos ocasionales aislados y baja probabilidad de actividad eléctrica, este será el clima en la Península de Yucatán y zona sur y costera del estado de Quintana Roo, durante la tarde-noche.

Ondas Tropicales, la primera se localiza en superficie y se ubica al sur del Golfo de Honduras, occidente de Honduras, C.A., y hasta el océano Pacifico, lo que influenciara la porción sur de la península de Yucatán y Quintana Roo, generando nubosidad variable con probabilidad de chubascos aislados ocasiones y baja probabilidad de actividad eléctrica; la segunda se localiza en superficie y se ubica en la porción occidental de la isla de Jamaica y hasta la porción occidental de Colombia; y una tercera localizada en superficie y se ubica al sur de Puerto Rico y hasta la porción media de Venezuela; lo que generan nubosidad variable con lluvias y chubascos aislados ocasionales, así como, actividad eléctrica, no presentan condiciones favorables de evolucionar en un sistema tropical, según información del Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, E.U.A

El centro de la #TormentaTropical #Marco se localiza a 285 km al norte de Cabo Catoche, #QuintanaRoo. Más detalles en: https://t.co/iGFK4kaRaU pic.twitter.com/XLDanJC7dy — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 23, 2020

Tormenta Tropical “Marco”, del Mar Caribe, se ubica a las 17:00 horas del día de hoy, en las coordenadas 21.9° grados latitud norte y 85.7° grados longitud oeste, aproximadamente a 80 kms., al oeste de la punta oeste de la Isla de Cuba, y aproximadamente a 870 kms., al sur-sureste de The Mouth of the Mississippi, E.U.A., presenta movimiento al nor-noroeste (340°) a razón de 20 kph., con vientos máximos cerca del centro de 100 kph., con rachas más fuertes.

Clima Cancún: Cielo mayormente medio nublado con algunos nublados por la tarde-noche, con lluvias y algunos chubascos ocasionales aislados y bajas probabilidades de actividad eléctrica, temperaturas muy calurosas a calurosas durante la tarde-noche, viento del noreste 15 a 25 kph., con rachas ocasionales fuertes y en zona de tormenta.

Clima Playa del Carmen: Cielo mayormente medio nublado con algunos nublados por la tarde-noche, con lluvias y algunos chubascos ocasionales aislados y bajas probabilidades de actividad eléctrica, temperaturas muy calurosas a calurosas durante la tarde-noche, viento del noreste 15 a 25 kph., con rachas ocasionales fuertes y en zona de tormenta.

Clima Chetumal: Cielo mayormente medio nublado con algunos nublados por la tarde-noche, con lluvias y algunos chubascos ocasionales aislados y bajas probabilidades de actividad eléctrica, temperaturas muy calurosas a calurosas durante la tarde-noche, viento del noreste 15 a 25 kph., con rachas ocasionales fuertes y en zona de tormenta.

La temperatura máxima para este día será de 38ºC, mientras que por la tarde noche y madrugada el termómetro registrará hasta los 25ºC.

Autoridades piden consultar y estar pendientes periódicamente la emisión de los boletines meteorológicos y avisos que se publican y actualizan en la página Web de la Coordinación Estatal de Protección Civil y del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

