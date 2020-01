Clima Cancún, Playa del Carmen, Chetumal y Quintana Roo hoy 21 de Enero 2020

Este clima se debe al frente frío número 32 y la masa de aire frío que lo está generando, misma que se ubican una sobre el Golfo de México y al sureste del estado de Quintana Roo; ambos se están moviendo lentamente al este-sureste lo que está provocando ligero descenso en temperatura, nubosidad variable y lluvias dispersas con algunos chubascos.

Esto será solo sobre algunas zonas del estado de Quintana Roo, viento fresco y arrachado del norte y noroeste, durante el día, aunque se espera para Cancún y Playa del Carmen la temperatura descienda hasta los 18 grados y esto se prolongará hasta el día domingo aproximadamente, pero esto puede variar.



De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes y a Protección Civil del Estado de Quintana Roo, en gran parte del estado el clima ser´el siguiente: de medio nublado a nublado con algunas lluvias ligeras, temperaturas frescas a calurosas, viento del norte variando al noreste de 20 a 30 kph., con rachas ocasionales más fuertes.

En este sentido, la autoridad pide a los quintanarroenses consultar y estar pendientes periódicamente a la emisión de los boletines meteorológicos y avisos que se publican y actualizan en la página Web de la Coordinación Estatal de Protección Civil y del Gobierno del Estado de Quintana Roo.



Esto con el fin de no caer en información falsa y generar pánico o desesperación entre la población, por ello es que pide a no hacer caso a portales de noticias no verificadas e incluso medios que son amarillistas.

De igual modo, Protección Civil del Estado de Quintana Roo recomienda tomar precauciones para la navegación marítima y actividades acuáticas a lo largo de las costas del Estado de Quintana Roo y canal de Yucatán por los efectos de oleaje y viento; para tal caso informarse con capitanías de puerto locales.

