Clima Cancún, Playa del Carmen, Chetumal y Quintana Roo hoy 03 de Enero 2020

Se mantiene la entrada de aire marítimo tropical con variable contenido de humedad del Mar Caribe; hacia la Península de Yucatán; está provocando nubosidad dispersa, temperaturas calurosas a muy calurosas, así como, muy escasas posibilidades de lluvias sobre el estado de Quintana Roo, principalmente por la tarde.

Los remanentes del Frente estacionario No. 26; y la masa de Aire frío que lo genero como débil; se mantiene sobre el noroeste Golfo de México, provoca ligero descenso en las temperaturas, viento fresco del norte, nubosidad y lluvias sobre su área de influencia; debido que mantiene el gradual debilitamiento y proceso de disipación, dando paso al Frente Frío No 28, que se localiza al este- sureste de E.U.A.; por el momento no se espera tiempo significativo sobre la península de Yucatán y el estado de Quintana Roo.

El clima para hoy es ideal para que disfrutes asoleándote en cualquier playa del Quintana Roo en compañía de familia, amigos o pareja

Clima Cancún: Despejado a Medio Nublado, sin posibilidades de lluvias, temperaturas calurosas a muy calurosas, Viento será de dirección variable fijándose al sureste de 10 a 20 kph., con algunas rachas ocasionales fuertes.

Clima Playa del Carmen: Despejado a Medio Nublado, sin posibilidades de lluvias, temperaturas calurosas a muy calurosas, Viento será de dirección variable fijándose al sureste de 10 a 20 kph., con algunas rachas ocasionales fuertes.

Clima Chetumal: Despejado a Medio Nublado, sin posibilidades de lluvias, temperaturas calurosas a muy calurosas, Viento será de dirección variable fijándose al sureste de 10 a 20 kph., con algunas rachas ocasionales fuertes.

La temperatura máxima para este día será de 36ºC, mientras que por la tarde noche y madrugada el termómetro registrará hasta los 24ºC.

Protección Civil estatal pidió consultar y estar pendientes periódicamente la emisión de los boletines meteorológicos, así como avisos que se publican, los cuales se actualizan en la página Web de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

En caso de presencia de lluvia sobre carreteras y en zonas urbanas; extremar precauciones a fin de evitar accidentes automovilísticos; manteniendo y reduciendo la velocidad permitida por suelos mojados o inundados; así como mantener encendidas todas las luces del vehículo.

